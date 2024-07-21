蛋價終於止跌！本周起蛋價回升3元

近期天氣炎熱影響母雞產蛋效率，加上蛋價持續低迷，導致蛋農生產意願也走低，即便國內雞蛋買氣依舊不佳，本周雞蛋產地價和批發價終於在近4個月連降後止跌，本周起產地價與批發價調漲3元，分別來到每斤28.5元和38元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，本周起蛋價終於調漲原因，在於農業部獎勵淘汰計畫和蛋農自主換羽，使得雞蛋供應量減少許多，以及蛋價持續走低之下蛋農也不敷成本，因此決定本周起調漲3元。

是否颱風將至也成為預期心理而調漲？劉威志表示，蛋和蔬果不一樣，不太會因為颱風造成直接損失，因此颱風因素可能較低，至於未來幾週是否持續漲價，目前還無法預期和斷言。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3547萬隻，每日生產量約12萬1500箱，已滿足國人每日12萬箱的用蛋需求，若以每箱約200顆來算，每日生產量過剩30多萬顆。