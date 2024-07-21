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夏天狂喝手搖飲 肝指數狂飆升

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民眾愛喝手搖飲，夏日難以抵擋冰飲誘惑，含糖飲料易累積體內脂肪，導致脂肪肝。示意圖。本報資料照片
民眾愛喝手搖飲，夏日難以抵擋冰飲誘惑，含糖飲料易累積體內脂肪，導致脂肪肝。示意圖。本報資料照片

近日，手搖飲店接連出事，爆出一波波食安疑慮，除了衛生安全品質，高糖量喝多易罹病。好心肝基金會執行長、台大家醫部兼任主治醫師粘曉菁表示，經常飲用含糖飲料，不僅會增加罹患心血管疾病風險，對肝臟也是一大負擔。

肝臟是沉默的器官，負責重要的排毒功能，粘曉菁說，肝癌的危險包含B、C肝患者，與代謝性疾病也有直接關聯，例如脂肪肝、糖尿病、三酸甘油酯過高。夏天門診常見肝指數飆升，主要跟飲食有關，因為天氣熱，手搖飲、生冷食物吃多了，增加身體發炎的機會。

夏天暑氣高漲，一遇熱免不了想吃冰涼食物，粘曉菁提醒，溫度高、食物易變質，沙拉、冷盤、生鮮漁獲容易受A肝病毒汙染，建議盡量吃熟食。另外，手搖飲的精製糖、果糖是脂肪肝的兇手，若再加上運動量少，會導致脂肪生成、肝臟脂肪飆升。

夏季養肝護肝重點

1.少吃生食：無A型肝炎保護性抗體者，建議施打疫苗；透過糞口傳播的A型肝炎，最常汙染未煮熟的食物，民眾應該少吃生食。

2.減少糖攝取：精緻糖、高果糖會導致脂肪堆積在肝細胞，讓身體處在發炎狀態，導致肝臟疾病，並增加肥胖和糖尿病。

目前B肝有疫苗可以預防、C肝有藥物可以治療，粘曉菁強調，民眾應重視脂肪肝的危害，長期累積變成重度脂肪肝，可能引起肝炎、肝硬化甚至肝癌。脂肪肝可以靠運動逆轉，飲食調節配合適當的運動強度，就可以讓體內脂肪變少，進而減輕脂肪肝。

夏季有許多高糖水果，常被民眾忽略隱藏的陷阱，粘曉菁分享，有民眾為了怕水果壞掉，一天吃了數顆芒果，或一天吃了一整顆鳳梨，血糖快速上升，增加肝臟壓力。根據國健署的建議，一天2分水果無礙健康，控制食用量才能避免攝取過多的糖。

國人罹患脂肪肝的比例愈來愈高，粘曉菁提醒，應定期檢測肝功能指數，盡早發現潛在的疾病。治療灰指甲、肺結核的民眾，也要請醫師檢驗肝功能，這些用藥確實會傷肝，但停藥後肝功能可恢復正常。

手搖飲 肝炎 脂肪肝

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