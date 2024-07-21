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1張圖看懂桃機二航廈出境離場車動線 23日匯入航站北路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
7月23日起，自桃園機場第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，開放通行前將進行道路清潔及標線繪製作業，請駕駛人配合交維人員引導，小心慢行。圖／桃園機場公司提供
7月23日起，自桃園機場第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，開放通行前將進行道路清潔及標線繪製作業，請駕駛人配合交維人員引導，小心慢行。圖／桃園機場公司提供

為提升離場旅客行車品質，桃園機場第二航廈3樓出境層，自7月23日（周二）凌晨2時起，離場車輛可直接匯入航站北路，使使車流更加順暢。桃園機場公司表示，配合第三航廈工程推動，機場公司會持續優化航站北路周邊道路。

機場公司表示，航站北路為穿越第三航廈與北登機廊廳之間重要道路，隨著工程持續推進，今年2月20日開放第一階段通車後；7月23日將進行第二階段開放，自第二航廈3樓出境層離場車輛，可直接匯入航站北路前往高速公路，無須繞行P4停車場，開放通行前將進行道路清潔及標線繪製作業，期間敬請駕駛人配合交維人員引導，小心慢行。

機場公司表示，配合第三航廈工程推動，將持續優化航站北路周邊道路，提供更便捷舒適的行車環境，提醒駕駛人務必遵守時速50公里限制及依循標誌行駛，同時鼓勵旅客往來機場搭乘便捷、快速的機場捷運及國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前也可透過機場官方網站、手機APP及LINE等查詢最新資訊動態。

7月23日起，自桃園機場第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，開放通行前將進行道路清潔及標線繪製作業，請駕駛人配合交維人員引導，小心慢行。圖／桃園機場公司提供
7月23日起，自桃園機場第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，開放通行前將進行道路清潔及標線繪製作業，請駕駛人配合交維人員引導，小心慢行。圖／桃園機場公司提供

桃園機場 機場捷運

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