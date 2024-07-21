1張圖看懂桃機二航廈出境離場車動線 23日匯入航站北路

台灣早餐店大冰奶（大杯冰奶茶）有著一喝就會拉肚子的「都市傳說」。對此，食藥署也證實這個理論可不是說說而已。事實上，冰奶茶中的冰塊、奶精或鮮奶、茶水，每一樣都可能是獨當一面的通腸神器，結合在一起，自然通腸效果加倍。

2024-07-21 11:42