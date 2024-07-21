留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

今年第3號輕颱「凱米」（GAEMI）今天早上8時位於鵝卵鼻東南風800公里海面，逐漸往西北方向移動，且強度逐漸增強，中央氣象署上午指出，預估周二晚間至周五這段期間最接近台灣，未來不排除達到中度颱風、暴風半徑250公里；海警發布時間預估落在周一晚間至周二清晨，而陸警不排除在周三發布，但仍要視路徑、距離及其發展情況。

前氣象局長鄭明典臉書發文表示，凱米有無「尾巴」？這個季節確實需要注意西南季風及颱風互動，目前凱米位於季風槽內，它的南側有西南季風，只是並不強。

鄭明典說，在衛星影響中，黃側箭頭指的細小雲線，那是海面上西南季風增強的徵兆，模式也支持西南季風將逐漸增強，並和凱米颱風環流結合，所以這個颱風是要關心「颱風尾」的影響。

氣象署預報員朱美霖表示，周二（23日）晚間至周五（26日）的期間，是凱米颱風間最接近台灣，而颱風結構及大小也有影響風雨情形。

朱美霖指出，周二（23日）起，隨著颱風接近，外圍環流逐漸影響，周二至周五（23至26日）注意外圍環流，東北部、宜蘭花蓮，會有間歇風雨，中南部以午後雷陣雨為主。

周三、四（24、25日）颱風位置在台灣東側，風向上有強勁東北風，過了北台灣，北部海面有偏向西北風，南台灣的西南風也會增強，風雨隨著颱風距離相對位置，也會出現明顯風雨。

朱美霖表示，這次颱風路徑與過去相比，有略為偏西趨勢。海上部分，由於凱米結構強度都在增強擴大，未來不排除達到中度颱風、暴風半徑恐達到250公里，「海警發布時間預估落在周一晚間至周二清晨」，因此周二可以特別注意。