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留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

鄭明典：西南季風增強結合凱米環流 留意颱風尾

中央社／ 台北21日電

前氣象局長鄭明典今天在臉書提醒，未來西南季風將逐漸增強，並且和輕颱凱米颱風環流結合，要關心「颱風尾」的影響。

鄭明典在臉書表示，這個季節的確需要注意西南季風和颱風的互動，目前輕颱凱米位於季風槽內，它的南側當然有西南季風，只是並不強。

不過，鄭明典指出，在衛星影像中的細小雲線，是海面上西南季風增強的徵兆；模式也支持西南季風將逐漸增強，並且和凱米颱風環流結合；所以這個颱風是要關心「颱風尾」的影響。

交通部中央氣象署表示，未來一週天氣主要受到凱米影響，明天晚間開始接近、23日晚間至26日是距離台灣最近的時候，受到颱風或其外圍環流影響，防局部豪雨以上等級降雨；發布海上颱風警報的時間預估會是明晚間至23日上午之間。

氣象署指出，預估23日北部、東北部、東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有短暫雷陣雨；24日、25日西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨；26日凱米約在台灣北方，環境轉為偏西南風，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

鄭明典 雷雨 颱風

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