年輕人也受白內障威脅 醫提醒戶外運動戴帽及墨鏡

熱愛戶外運動的「小豪」（化名），年紀輕輕就因大量紫外線罹患「光害性角膜炎」，恐惡化成白內障。醫師提醒，全球1/4白內障手術與紫外線有關，戶外運動務必戴墨鏡及遮陽帽。

小豪酷愛戶外運動，夏天尤愛爬高山和衝浪，也總記得要塗防曬乳，但在某次登百岳回程時，突然「眼前一片黑」，差點跌落碎石陡坡。下山後他趕緊到眼科檢查，經診斷發現罹患「光害性角膜炎」，原來紫外線嚴重傷害了眼角膜，再不好好防護，白內障恐提早報到。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛透過新聞稿提醒，戶外運動風行，眼睛受紫外線傷害的人逐漸增多；世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約有2000萬例白內障手術，其中500萬例與紫外線曝露有關。

紫外線對水晶體的傷害是長期累積的過程，許粹剛表示，紫外線長期大量透過水晶體，由視網膜中心黃斑部吸收，會使眼睛的晶狀體和角膜受到損害，若未採取適當防護措施，久了就可能導致白內障。

許粹剛說明，白內障的主要成因為老化，用眼過度與紫外線曝露，也導致患者年輕化，近年中壯年開白內障手術比率愈來愈高。另外，高度近視、眼睛受傷過、曾接受近視雷射手術、糖尿病患等，也易提早出現白內障。

護眼延緩白內障，許粹剛提醒4大要點，第1是出門佩戴墨鏡、遮陽帽，有效減少紫外線對眼睛傷害；第2是禁菸，降低水晶體核硬化和白內障風險；第3是定期眼科檢查，若有問題，能提早發現及治療；第4是控制代謝症候群，避免糖尿病使白內障提早發生。

不少患者憂懼手術治療，許粹剛說明，其實手術與否端看症狀是否需要立即處理。若已視力模糊造成上下樓梯困難，或是開車時視線不清晰，影響日常安全，建議盡快檢查；可以與醫師討論日常生活視距需求差異、夜間行駛和散光等因素，有助於醫師找出最佳治療方案。