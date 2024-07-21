凱米成賴清德上任後首個可能侵台颱風 卓榮泰上午前往氣象署視察

輕颱凱米今天早上8時位於鵝卵鼻東南風800公里海面，逐漸往西北方向移動，且強度逐漸增強。中央氣象署上午指出，凱米結構、強度都在增強擴大，未來不排除增為中度颱風，海警發布時間預估落在周一晚間至周二清晨，而陸警不排除在周三發布，但仍要視路徑、距離及其發展情況。

凱米可能成為賴清德總統上任後首個可能侵台的颱風，卓榮泰今早9點半抵達氣象署，並在交通部長李孟諺與氣象署長程家平陪同下，了解颱風最新情況，氣象署人員向卓進行簡報，卓也勉勵氣象署同仁值班辛苦、也要密切注意颱風動向，約早上10點10分離開氣象署。

在前總統蔡英文第二個任期時，台灣有1471天無颱風登陸紀錄，直到海葵颱風2023年9月3日下午3時40分登陸台東縣東河鄉，打破2019年白鹿颱風以來，1471天無颱風登陸紀錄。但之後的小犬颱風造成蘭嶼、南投嚴重災損。

凱米可能是賴清德總統上任以來，第一個可能侵台的颱風，卓榮泰上午即前往氣象署視察關切。而賴清德總統上周為了超級電腦建置計畫赴氣象署視察並聽取簡報，也向預報員詢問颱風狀況及上周六（20日）文總音樂會的天氣狀況。