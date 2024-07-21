全台非法露營場仍占大宗 消基會籲公開揭露投保資訊

近年露營風潮不減，桃竹苗露營場數以百計，合法營地寥寥無幾，對消費者而言，人身安全保障堪慮。苗栗卓蘭一家農場違規設露營場去年底釀成一對父子在釣魚池溺水雙亡，由於業者未投保公共意外責任險，賠償至今談不攏，其他縣市露營場投保資訊也普遍不明，消基會呼籲政府全面揭露各露營場的投保資訊，確保消費者活動安全。

針對露營民眾安全保障，交通部觀光署兩年前訂定的「露營場管理要點」，今年修正後明訂露營場業者最低投保金額及範圍。體傷保額每人最低300萬元、每件意外事故最低1500萬元，財損保額每件事故最低200萬元，保險期間最高理賠金額則訂在3400萬元。但此部分列入第2階段檢視項目，既有露營場多數仍在申請輔導的第1階段。

苗栗縣內369家露營場，在去年底卓蘭非法露營區有父子溺斃意外後，經縣府積極調查及要求，已有196家投保公共意外責任險，投保率90.32%。縣府文觀局指出，剩下21家未出具投保證明，有些是暫時聯絡不上，有些是業者自稱已停業。

苗栗縣文化觀光局指出，露營場管理要點今年曾修改，要求露營場業者必須投保公共意外責任險，但「沒有罰則」，無法像民宿、旅館或汽車所有權人一樣強制要求投保，比較棘手。對於未投保者，目前只能列缺失，持續追蹤要求改善。

「原來以前的幸運，都只是僥倖！」黃小姐喜歡露營，放假就跟朋友往山上走，但過去看營區乾淨有人維護，下意識就認定安全，沒注意合不合法，希望有平台提供投保資訊做參考；邱小姐也認為，露營場既然有收錢，自然有責任保障遊客安全，但一般民眾也要有自保意識。

桃園市現有145家露營場，市府只能確認11家合法業者有投保。桃園市觀光旅遊局指出，市府有專門輔導團隊協助不合法業者改善營地及申請合法化，但依照中央規範輔導分2階段，目前是要求在第2階段完成投保，將研議將投保項目提前至第1階段，業者申請輔導就得先完成投保。

新竹縣現有275家露營場，縣府目前僅知6家合法業者有投保，其餘不明。交通旅遊處長陳盈州坦言，其餘業者因為還沒合法化，在中央法規欠缺罰則情況下，地方政府只能「建議」業者投保。

有露營場業者表示，不少營主認為早在法規前就耗費成本設置好營地，現在面臨要拆除屋頂，甚至是恢復原貌，都讓業者對合法化處於觀望。也因合法化緩慢，恐逾半的露營區都沒投保公共意外險，應將投保項目往前放在輔導合法化的第一階段才適當。