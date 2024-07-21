2地區飆37度！周二起風雨明顯 年度大潮沿海慎防淹水

今年第3號輕颱「凱米」結構、強度都在增強擴大，周二晚間至周五（23至26日）颱風最接近台灣，這段期間都會造成明顯的風雨。中央氣象署今天提醒，適逢年度大潮，西南部及東南部需防範颱風帶來的豪雨，可能有淹水的情況。

氣象署預報員朱美霖上午指出，未來1周主要受凱米外圍環流或颱風環流影響，今明兩天颱風還沒有接近台灣，各地大致為多雲到晴、午後雷陣雨為主。

針對未來1周天氣型態，朱美霖表示，今明2天颱風接近台灣東南部，距離較遠一點，注意午後雷陣雨，東半部有間歇陣雨；周二至周四（23至25日）颱風逐漸北上，周二起風雨逐漸增大，尤其周二晚間至周五颱風最接近台灣。

周三（24日）颱風位置在台灣東側，風向上有強勁東北風，過了北台灣，北部海面有偏向西北風，南台灣的西南風也會增強，風雨隨著颱風距離相對位置，也會出現明顯風雨；周五、六（26、27日）會逐漸接近華中華南陸地並逐漸減弱。

朱美霖說，周二（23日）起，隨著颱風接近，外圍環流逐漸影響，周二至周五（23至26日）注意外圍環流，東北部、宜蘭花蓮，會有間歇風雨，中南部以午後雷陣雨為主。

周三、四（24、25日）風從台灣東方到北部海域，這段期間風雨最為明顯，颱風環流影響之下，西半部、宜蘭，首當其中有連續性強降雨、持續性降雨，不排除有局部豪雨機率發生，花東地區略為背風側，有些降雨但不像西半部明顯。

周五（26日）颱風位置在北部海面一帶，低壓帶北移，轉成偏南至西南風趨勢，降雨主要在中南部，各地有間歇降雨出現；外島部分，金馬相對影響沒有受到風雨影響，沉降高溫影響下，金門要留意出現較高氣溫。

朱美霖說，今天偏向東南風，中南部恆春半島有間歇降雨；西半部清晨至上午有降雨，但不是明顯降雨，今天各地大致偏向朗高溫炎熱，東南部、恆春半島、蘭嶼綠島有間接降雨。

今明兩天以午後雷陣雨型態為主。今天中南部、其他山區要留意午後陣雨有將大雨勢；周一整體降雨型態類似，颱風外圍水氣接近，明天晚間東半部、北海岸有間接陣雨發生。

朱美霖說，這兩天高溫仍是顯著天氣，各地高溫約33至36度，全台及金門局部有36度以上，大台北、中南部局部來到37度高溫，高溫情況隨著降雨會有所舒緩，颱風環流影響下，背風側會有偏高氣溫發生。