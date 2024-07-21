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凱米颱風「登陸機率」降低 專家示警：暴風圈會掃過北台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
各國預測凱米颱風路徑圖。擷取自NCDR
各國預測凱米颱風路徑圖。擷取自NCDR

今年第3號輕颱「凱米」（GAEMI）強度逐漸增強，中央氣象署預估，颱風在周二（23日）晚間至周五（26日）離台灣最接近，有機會增強至中度颱風，並可能於周一（22日）晚上到周二清晨發布海上警報、周三（24日）發布陸上警報。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風登陸機率持續降低中，約25%，但暴風圈還是會掃過北台灣陸地。

颱風論壇指出，根據最新的歐洲、美國及台灣區域模式數值顯示，凱米颱風路徑稍微往東修正，各國預測路徑逐漸趨於一致，登陸機率持續降低中，約25%，登陸花東的機會更低，不過暴風圈還是會掃過北台灣陸地。

另颱風論壇指出，南海的熱帶性低氣壓有機會成為第4號巴比倫颱風，凱米與巴比倫不會交互影響，不會發生藤原效應，兩個颱風會各走各的。

氣象署預報員朱美霖說，周一晚間起，隨著颱風逐漸北上，周二晚間至周五颱風最接近台灣，路徑雖有些不確定性，但颱風沿著台灣東方海域北上至北部海域，這段期間都會造成明顯的風雨，提醒民眾可從現在起，預先做好防颱準備。

路徑潛勢情形，凱米部分，目前位置在菲律賓東方海面，今明兩天往北北西方向移動，周一（22日）後晚間接近巴士海峽 ，周二（23日）白天來到東南部海域，周三至五（24至26日）逐漸接近台灣北部海域，往西北方向。周二（23日）晚間至周五（26日）的期間，颱風間最接近台灣，而颱風結構及大小也有影響風雨情形。

氣象署 警報 颱風

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