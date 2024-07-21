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一喝大冰奶就拉肚子？食藥署證實：三元素結合 通腸效果加倍

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣早餐店大冰奶（大杯冰奶茶）有著一喝就會拉肚子的「都市傳說」。圖／聯合報系資料照
台灣早餐店大冰奶（大杯冰奶茶）有著一喝就會拉肚子的「都市傳說」。圖／聯合報系資料照

台灣早餐店大冰奶（大杯冰奶茶）有著一喝就會拉肚子的「都市傳說」。對此，食藥署也證實這個理論可不是說說而已。事實上，冰奶茶中的冰塊、奶精或鮮奶、茶水，每一樣都可能是獨當一面的通腸神器，結合在一起，自然通腸效果加倍。

食藥署在粉專「食用玩家-食藥署」PO文，從冰塊說起，因為人一大早起床，體內器官都還在剛開機狀態，這時候大量喝下冰飲料，本來就很容易對腸胃道造成刺激，如果個人體質較差，腸胃功能較不好，更有可能導致腸胃不適。

至於奶精，食藥署續指，奶精主要是由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成的，過多的脂肪對於腸胃消化來說是有點難度；如果把奶精換成鮮奶，也還是有可能牽涉到「乳糖不耐症」的問題，在成人乳糖酶缺乏的情況下，小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素「乳糖酶」，無法順利消化鮮奶中的乳糖，就容易造成打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

最後，關於茶水的部分，食藥署則表示，茶葉中富含單寧酸，或稱鞣酸，學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時食用常常會相互影響，反而不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀。

總結來說，大冰奶的三大元素都可能是獨當一面的通腸神器，不過食藥署指出，喝下去會不會腸胃不適，仍看個人體質，「建議大家早上飲用奶茶時，盡量不要選大杯，可以減少攝入大量脂肪或乳醣，也不要太冰，可以減少對腸胃的刺激」。

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