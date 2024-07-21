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輕颱凱米長胖增強中 氣象署：最快周一晚間發海警、周三不排除發陸警

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輕颱凱米長胖增強中 氣象署：最快周一晚間發海警、周三不排除發陸警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖／中央氣象署提供
圖／中央氣象署提供

今年第3號輕颱「凱米」（GAEMI）今天早上8時位於鵝卵鼻東南風800公里海面，逐漸往西北方向移動，且強度逐漸增強，中央氣象署上午指出，預估周二晚間至周五這段期間最接近台灣，由於結構、強度都在增強擴大，未來不排除達到中度颱風、暴風半徑250公里；海警發布時間預估落在周一晚間至周二清晨，而陸警不排除在周三發布，但仍要視路徑、距離及其發展情況。

氣象署預報員朱美霖說，來一周主要受到第3號颱風「凱米」外圍環流或颱風環流影響，今明兩天颱風還沒有接近台灣，今明兩天天氣狀況大致多雲到晴、午後雷陣雨為主。

周一（22日）晚間起，隨著颱風逐漸北上，周二晚間至周五（23至26日）颱風最接近台灣，路徑雖有些不確定性，但颱風沿著台灣東方海域北上至北部海域，這段期間都會造成明顯的風雨，提醒民眾可從現在起，預先做好防颱準備。

朱美霖指出，凱米今早8點位置在鵝卵鼻東南方800公里海面，今明兩天緩慢速度往西北方向移動，並逐漸增強，直到台灣東方海域、東北方海域，都是其容易適合發展情形，強度部分，未來趨勢是逐漸增強。

至於第4號颱風熱帶係低氣壓位於南海，目前熱帶系統在海面上的情況，今天有機會發展為輕度颱風，但未來路徑逐漸往西北方向，今明2天逐漸接近中南半島陸地後，後天逐漸消散。

路徑潛勢情形，凱米部分，目前位置在菲律賓東方海面，今明兩天往北北西方向移動，周一（22日）後晚間接近巴士海峽 ，周二（23日）白天來到東南部海域，周三至五（24至26日）逐漸接近台灣北部海域，往西北方向。周二（23日）晚間至周五（26日）的期間，颱風間最接近台灣，而颱風結構及大小也有影響風雨情形。

朱美霖表示，這次颱風路徑與過去相比，有略為偏西趨勢。海上部分，由於凱米結構強度都在增強擴大，未來不排除達到中度颱風、暴風半徑恐達到250公里，「海警發布時間預估落在周一晚間至周二清晨」，因此周二可以特別注意。

中央氣象署預報員朱美霖表示，海警發布時間預估落在周一晚間至周二清晨，而陸警不排除在周三發布，但仍要視路徑、距離及其發展情況。記者胡瑞玲／攝影
中央氣象署預報員朱美霖表示，海警發布時間預估落在周一晚間至周二清晨，而陸警不排除在周三發布，但仍要視路徑、距離及其發展情況。記者胡瑞玲／攝影
圖／中央氣象署提供
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位置 氣象署 颱風

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