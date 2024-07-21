輕颱凱米各國預測路徑不同 賈新興：有機會發海陸警
輕颱凱米增強中，未來影響台灣視路徑往西偏或東偏，目前各國路徑預測將往沖繩宮古島方向移動，但偏台灣程度不同，也是未來影響台灣關鍵。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，根據今早8點氣象署路徑潛勢圖、歐洲系集、各國模式及各國官方等資料顯示，凱米颱風預報路徑潛勢範圍有縮小，各國官方預報路徑及歐洲系集也一致往宮古島以西的方向修正，歐洲模式仍以宮古島略偏東方向前進。以目前路徑來看，海警和陸警確實有機會。凱米颱風前方的海溫偏暖，至少可以發展至中度颱風。
賈新興指出，明天預報資料很重要，路徑會逐漸明朗，呼籲民眾先做好防颱準備工作，明天東半部及恆春半島沿海要留意長浪發生。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中指出，輕颱凱米在菲律賓東方海面，逐漸增強，向西北轉偏北前進，周二在台灣東方海面時已為「中颱」、暴風半徑220公里，且持續增強擴大，通過宮古、石垣附近，轉向西北進入台灣北方海域。
吳德榮指出，凱米伴隨的風雨不可小覷。關鍵在於未來路徑，若是偏在系集平均(黑點線)左側則威脅加鉅，反之則減輕，有極大差別，但周三、周四影響最大，需繼續觀察。
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