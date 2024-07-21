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影／肝基會免費腹部超音波活動 呼籲國人重視定期追蹤檢查肝臟
為喚起國人重視定期追蹤檢查肝臟，避免太晚發現肝癌，肝病防治學術基金會今天一早舉辦「今年超了沒？」免費腹部超音波檢查活動，基金會董事長許金川呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查。
肝基會於2021年10月首次在全台12家醫療院所舉辦免費全民腹超活動後，2022年全台灣北、中、南、東16家醫療院所，2023年24家醫療院所，今年再次結合世界肝炎日，在許金川的號召下，動員100多位肝膽腸胃專科醫師與750多位護理人員，今天上午8:30至11:30在全國各地含外島同步舉辦大規模免費腹部超音波肝癌篩檢活動，30家醫療院所3小時為約5500人做肝、膽、胰、脾、腎臟的腹部超音波檢查。
基金會董事長許金川表示，肝臟是沒有痛覺的器官，像運動員看起來健康，並不代表肝臟沒事。他呼籲B、C型肝炎帶原者，每半年接受一次腹部超音波檢查，而四十歲以上國民每年檢查一次。
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