年度天文大潮 屏東縣東港鎮海水漫進道路

中央氣象署預報7月20日到24日年度天文大潮，提醒沿海低窪地區因潮位上升出現積淹水情況，屏東縣東港鎮地勢低窪道路今清晨6點多海水漫進道路，積水約15公分高，但隨潮汐變化大潮過後，水也退去。縣府水利處指出，22日預計潮高1.72公尺，為今年度預估第三高，縣府也布設抽水站與大型移動式抽水機因應。

水利處指出，今天現場積水約15公分，清晨大潮一過後就逐漸退水。明天22日大潮高度預估1.72公尺，天文大潮這四天東港鎮東隆宮附近、大成路布設抽水機，今未用到抽水機，海水漫進道路，隨潮汐已經自然退去。

東港鎮公所今清晨6點多巡視因大潮積水地區，積水部分水位都已退。縣府水利處表示，去年8月接連二次超級月亮天文大潮，導致東港鎮內飽受積淹水困擾，縣府盤整相關改善工程計畫。

水利處表示，為防範東港鎮等沿海地區再受大潮影響，盤點關鍵排水渠段並使用工程措施改善及增設防潮閘門，避免海水高漲時溢入下水道系統，並增設抽水平台及預布大型移動式抽水機即時抽水避免水漫道路；再配合增加淹水感測器及雨水下水道即時水情等智慧水情監測設施等非工程措施，強化整體水情預警及災害應變機制；增設防潮閘門部分預計8月底將完工。

縣長周春米也在臉書提醒，月球和太陽的引力造成的潮起潮落，稱為「天文潮」，而當月球、地球與太陽呈現一直線時，正是海水潮汐漲落最大的時候，通常發生在農曆初一（朔月）及農曆十五（滿月）前後兩三天。一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」，今年西南部沿海預計在7月20到7月24日發生年度大潮，沿海低窪區在漲潮期間，需特別注意海水倒灌與局部淹水等狀況。