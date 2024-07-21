吳聖宇：輕颱凱米周四暴風圈恐掃過中部以北陸地

不少民眾關心輕颱凱米未來是否影響台灣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，凱米周三晚間到周四白天之間，颱風中心可能會通過台灣東北部、北部海面，繼續往大陸沿海移動，暴風圈有機會掃過台中以北、花蓮以北陸地，周二起颱風影響至周四，民眾要留意強風豪雨。

吳聖宇指出，未來2-3天內凱米颱風受太平洋高壓引導，先以西北轉北的方向移動靠近台灣以東海域，周三白天來到台灣以東海域時，因高壓有略為增強趨勢，凱米移動方向可能轉向西北移動，周三晚間到周四白天之間颱風中心將會通過台灣東北部、北部海面，然後繼續往大陸沿海移動，暴風圈有機會掃過台中以北、花蓮以北陸地，深夜過後才有機會逐漸脫離，周五颱風就會靠近或登陸大陸浙江沿海，逐漸遠離台灣附近區域。

吳聖宇說，今明兩天天氣沒有明顯變化，大致維持晴朗午後有局部雷雨的天氣型態，中南部局部地區仍可能出現短時較大雨勢。溫度也持續偏高，各地高溫可達34-36度或以上，局部區域甚至會有37-38度或以上高溫機會。

吳聖宇指出，預估周二起颱風外圍環流會逐漸影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部仍要留意午後熱對流發展帶來的雷雨情況。

吳聖宇指出，周三中部以北、東北部地區風雨逐漸加大，尤其晚間開始颱風暴風圈開始進入北部、東北部陸地後，風雨將明顯增強，南部地區周三下半天之後也將逐漸有風雨出現機會，花東地區反而因為逐漸進入背風面，風雨的狀況較不明顯。

他說，周四颱風暴風圈將掃過中部以北到東北部陸地，白天期間風雨最為明顯，颱風中心愈接近陸地，雨勢會愈大，尤其台中以北山區務必要多加注意，中部以南地區當風向漸轉為西到西南風時，風雨也會增強，山區同樣有較大累積雨量發生的機會，花東地區的降雨預估仍會較少，但要留意是否出現焚風的現象，整體來看，最快要到周四深夜過後，暴風圈逐漸脫離，風雨的狀況才有機會慢慢減小。

吳聖宇指出，周五颱風逐漸趨向大陸浙江，台灣附近風向為西南風，雖然沒有西南氣流，水氣仍較多，迎風面中部以南地區仍將持續有短暫陣雨或雷雨，還是有局部較大雨勢發生機會，北部、東半部則是有局部短暫陣雨天氣，整體風雨將明顯趨緩。周末期間(27-28日)台灣附近持續為偏南風環境，水氣仍較多一些，需留意午後旺盛熱對流雷雨出現的機會，熱對流發展時有可能帶來局部短時較大雨勢。