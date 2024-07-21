颱風凱米外圍環流影響 蘭嶼綠島23、24日航班取消

受颱風凱米外圍環流影響，台東往返蘭嶼、綠島23日及24日所有航班取消，25日將視海象狀況公告開航訊息，船公司已提前向旅客宣導相關疏運事宜，避免旅客滯留島上。

交通部航港局東部航務中心今天發布訊息表示，受颱風凱米或其外圍環流影響，台東往返綠島航線22日加開3航次，分別為「綠島之星2號」上午7時30分台東往綠島、上午10時綠島往台東，以及「天王星」下午3時30分台東往綠島、於綠島避風。

22日綠島航線變動：「綠島之星2號」原定下午4時30分綠島往台東取消，於綠島避風，「綠島之星2號」原上午9時30分台東往綠島調整為上午11時開航；「天王星」原下午1時30分台東往綠島調整為上午11時30分開航。原定23、24日所有航班取消，25日視海象狀況公告開航訊息。

台東往返蘭嶼航線：22日「綠島之星」調整為台東上午7時開航、蘭嶼下午1時返航，「金星8號」航班無變動；原定23、24日所有航班取消，25日將視海象狀況公告開航訊息。

後壁湖往返蘭嶼航線：原定23、24日所有航班取消，25日將視海象狀況公告開航訊息。

船空司透過臉書（Facebook）、LINE、網站等管道及營業場所公告停航資訊，並周知受停航航班影響的訂位旅客，提早搭乘航班返台，適時作好旅程規劃，隨時注意氣象資訊及航班開停航情形，以免滯留離島。