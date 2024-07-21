聲稱每日吃9份蔬果…40歲女突心肌梗塞險死 醫生問診秒懂原因

多食蔬果理應有益健康，但都要視乎份量。台灣有營養醫學醫生分享病例，指出1名40多歲女子聲稱每日食足9份蔬果，但最終心肌梗塞，於是詢問原因，醫生發現女病人所謂「每日食足9份蔬果」，其實幾乎都是水果，少吃蔬菜，水果果糖導致女病人三酸甘油脂大增引致心肌梗塞，呼籲民眾應該多蔬少果。

營養醫學醫師劉博仁在節目《小宇宙大爆發》表示，以前有1名40多歲女病人，在銀行工作，生活比較淳樸，有一日突然胸悶心悸，繼而被送到醫院，經檢查後發現是急性心肌梗塞，需放置支架。

女病人在病情穩定後，向劉醫生表示跟足其節目上的建議，每日多吃蔬果，為何仍會心肌梗塞。劉醫生見女病人歷年來的體檢報告，其三酸甘油酯多年來維持在500至600mg/Dl，遠高於正常的150mg/Dl。

劉醫生詢問女病人的飲食習慣，女病人指自己「比較少吃蔬菜，可是我1天吃9份水果」，劉醫生解釋，水果果糖會增加三酸甘油酯，繼而導致心血管疾病，女病人多年來攝取大量果糖，所以造成心肌梗塞，劉醫生日後提醒所有人多吃蔬果，但記得多蔬少果。

延伸閱讀：

5旬男下體反覆痕癢竟驗出糖尿病 6大徵狀要留意：細菌也愛吃甜

17歲少女患性病「膿跟瀑布一樣流出來」網民一原因認為男女都有錯

文章授權轉載自《香港01》