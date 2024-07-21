快訊

輕颱凱米長胖增強中 氣象署：最快周一晚間發海警、周三不排除發陸警

MLB／11局激鬥！大谷翔平2度獲敬遠 史密斯再見安贏球

保護心臟大腦健康、支持免疫系統 吃富含槲皮素食物6大好處一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聲稱每日吃9份蔬果…40歲女突心肌梗塞險死 醫生問診秒懂原因

香港01／ 撰文：田中貴
蔬果示意圖。圖／Ingimage
蔬果示意圖。圖／Ingimage

多食蔬果理應有益健康，但都要視乎份量。台灣有營養醫學醫生分享病例，指出1名40多歲女子聲稱每日食足9份蔬果，但最終心肌梗塞，於是詢問原因，醫生發現女病人所謂「每日食足9份蔬果」，其實幾乎都是水果，少吃蔬菜，水果果糖導致女病人三酸甘油脂大增引致心肌梗塞，呼籲民眾應該多蔬少果。

營養醫學醫師劉博仁在節目《小宇宙大爆發》表示，以前有1名40多歲女病人，在銀行工作，生活比較淳樸，有一日突然胸悶心悸，繼而被送到醫院，經檢查後發現是急性心肌梗塞，需放置支架。

女病人在病情穩定後，向劉醫生表示跟足其節目上的建議，每日多吃蔬果，為何仍會心肌梗塞。劉醫生見女病人歷年來的體檢報告，其三酸甘油酯多年來維持在500至600mg/Dl，遠高於正常的150mg/Dl。

劉醫生詢問女病人的飲食習慣，女病人指自己「比較少吃蔬菜，可是我1天吃9份水果」，劉醫生解釋，水果果糖會增加三酸甘油酯，繼而導致心血管疾病，女病人多年來攝取大量果糖，所以造成心肌梗塞，劉醫生日後提醒所有人多吃蔬果，但記得多蔬少果。

延伸閱讀：

5旬男下體反覆痕癢竟驗出糖尿病　6大徵狀要留意：細菌也愛吃甜

17歲少女患性病「膿跟瀑布一樣流出來」網民一原因認為男女都有錯

文章授權轉載自《香港01》

心肌梗塞

相關新聞

輕颱凱米長胖增強中 氣象署：最快周一晚間發海警、周三不排除發陸警

今年第3號輕颱「凱米」（GAEMI）今天早上8時位於鵝卵鼻東南風800公里海面，逐漸往西北方向移動，且強度逐漸增強，中央...

年度天文大潮 屏東縣東港鎮海水漫進道路

中央氣象署預報7月20日到24日年度天文大潮，提醒沿海低窪地區因潮位上升出現積淹水情況，屏東縣東港鎮地勢低窪道路今清晨6...

吳聖宇：輕颱凱米周四暴風圈恐掃過中部以北陸地

不少民眾關心輕颱凱米未來是否影響台灣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，凱米周三晚間到周四白天之間，颱風中心可能會通...

桃機二航廈出境層離場車輛 7月23日起可直接匯入航站北路

為提升離場旅客行車品質，機場公司表示，自7月23日（二）凌晨2時起，第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，使車流...

聲稱每日吃9份蔬果…40歲女突心肌梗塞險死 醫生問診秒懂原因

多食蔬果理應有益健康，但都要視乎份量。台灣有營養醫學醫生分享病例，指出1名40多歲女子聲稱每日食足9份蔬果，但最終心肌梗塞，於是詢問原因，醫生發現女病人所謂「每日食足9份蔬果」，其實幾乎都是水果，少吃蔬菜，水果果糖導致女病人三酸甘油脂大增引致心肌梗塞，呼籲民眾應該多蔬少果。

微軟當機影響航班 桃機：部分航空陸續恢復電腦作業

受到微軟昨日大當機影響，不少航空公司只能改採人工劃位。桃園機場航空公司20日一早也更新最新動態，酷航、香港快運、Aira...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。