2024中職話題嗆司曲TOP 3揭曉！明星賽全場嗨翻大巨蛋

中華職棒各隊近年建立起獨有的「台式應援」文化，已經是球迷觀賽一大重點，不少人更衝著和啦啦隊一起熱血應援買票進場，其中最能帶動現場觀眾跟著跳起來的加油歌，無非是球隊展開攻勢之際，一首又一首節奏明快的「嗆司曲」。

週末（7/20、7/21）登場的中職明星賽，首度在台北大巨蛋舉行，六支球隊共聚一堂的夏日棒球饗宴，各隊嗆司曲「大亂鬥」成為備受球迷期待環節，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/01～2024/07/17），調查近50首中職球隊嗆司曲找出今年話題TOP 3，大家進場前不妨先練習一下，到時就能跟著一起嗨！

No.3 〈氣蓋山河〉

翻攝YT／wallace0935 瓦樂斯

台鋼雄鷹 2023年

網路聲量888筆

「就是這一刻，得分的時候；台鋼的鷹雄，攻無不克…」這段搭配魔幻旋律唱出的應援詞，就是本季中職「新同學」台鋼雄鷹，隊史第一首嗆司曲〈氣蓋山河〉的內容。這首歌於2023年冬季聯盟搶先推出，全新編曲帶給球迷不同感受，令不少人期待完整版亮相將如何呈現，隨著台鋼啦啦隊Wing Stars今年初正式成軍，〈氣蓋山河〉應援舞季前順利在大家眼前公開演繹。

經過Wing Stars應援示範後，許多球迷驚呼這首嗆司曲拆分成多段舞蹈動作，每個段落舞步相較其他球隊嗆司也複雜不少，雖然啦啦隊熱舞更加賞心悅目，卻成為球迷最難上手的中職嗆司曲，網友討論「氣蓋山河好聽啊超級洗腦，也蠻容易帶起串連的攻勢」、「氣蓋山河的舞蹈動作很漂亮」、「這個舞好難，我得看好幾個小時才跟得上」、「台鋼的應援曲真的都很好聽，只是舞太難了啦QQ（舞癡整個沒辦法」、「期待明星賽可以跳到這首」。

〈氣蓋山河〉擠進今年話題嗆司曲前三名和Wing Stars成員一粒爆紅有關，不少球迷進場就為捕捉她與韓籍人氣成員安芝儇的美麗瞬間，這首台鋼雄鷹唯一嗆司曲反覆在球隊進攻時出現，大量應援片段跟著登上網路影音平台，連帶拉抬曲目網路聲量，經過半季球迷逐漸上手跟跳應援，〈氣蓋山河〉一樣成為創造絕佳洗腦效果的嗆司曲。

中華職棒台鋼雄鷹隊雄鷹啦啦隊Wing Stars人氣成員一粒。中央社

No.2 〈統一尚勇〉

翻攝YT／紅土應援觀察家

統一獅 2017年

網路聲量972筆

已經推出多年的統一獅嗆司曲〈統一尚勇〉，沒有複雜歌詞和艱難動作，球迷可以在應援團帶動下，搭著兩邊球迷肩膀隨著旋律左右晃動，大家一起大聲「吼」起來，滿場情況將創造氣勢磅礡的震撼畫面，〈統一尚勇〉的魅力讓不少球迷進場體會一次就難以忘懷，已是許多人公認台灣最佳嗆司曲，國際賽期間這首歌以〈台灣尚勇〉的形式為中華隊助陣，已成「台式應援」不可或缺一環。

作為嗆司曲代表作，每年新球季不同球隊推出新歌時，總會有球迷拿〈統一尚勇〉與這些全新創作比較，讓這首歌成為嗆司曲度量衡般的存在，今年有網友在PTT好奇發問「統一獅應援如何超越最初引進韓風加油的Lamigo桃猿隊」，不少人提到的轉捩點就是這首歌，「統一尚勇整個炸開，太high了」、「台灣尚勇開始吧！經典賽那個時候」、「去年WBC真的把尚勇推到一個高峰」、「統一的歌好聽又好記，每次進場都會忍不住跟著唱」，這首嗆司曲深植球迷心中，成為網路聲量歷久不衰的原因。

No.1 〈Go Stronger〉

翻攝YT／走一日球迷 台湾プロ野球チア

富邦悍將 2024年

網路聲量1300筆

本季富邦悍將推出年度口號「Go Stronger 夠悍」，宣示球隊要用「夠悍」的表現回饋每一位支持球迷，應援團長Travis打造悍將年度主題曲〈Go Stronger〉過程中，發現這首歌旋律動感又充滿頓點，層層推疊到最後一刻爆發的氣勢，同樣適合用在球隊進攻時，啦啦隊帶領場邊球迷一起熱血應援，〈Go Stronger〉嗆司版誕生後，這首搖滾風格嗆司曲很快受到粉絲喜愛，成為繼去年〈藍色狂潮〉和〈藍色旋風〉之後，又一首讓悍將新莊主場球迷跟著動起來的代表作。

〈Go Stronger〉應援舞進到主歌段落，胸膛需要跟著旋律不斷左右抖動打在節拍上，本季新加入富邦啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員李雅英，舞蹈動作乾淨俐落精準對上頓點，搭配不曾間斷的甜美笑容，吸引無數球迷目光，成為這首嗆司曲聲量竄起衝到榜首的原因之一，網友表示「還是雅英抖起來最自然好看，這首真的是她的主題曲」、「李雅英的舞好強 那個震點好俐落，栗子經過女團的訓練表演也很強啊」、「雅英跳起來就是特別美，真的很扯」、「這首我只服大頭和雅英！風格不同但都很適合」、「太悍了，這舞是宇宙邦最偉大的發明」。

〈Go Stronger〉被球迷稱作李雅英代表歌曲，卻有許多人期待明星賽交由不同球隊的人氣啦啦隊來詮釋這首熱血應援曲，熱鬧饗宴結束之後，這首「夠悍」嗆司曲將繼續跟著悍將征戰下去。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年07月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中職球隊嗆司曲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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