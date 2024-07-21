輕颱凱米生成 周三、四最接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨天下午二時發展為輕颱「凱米」，氣象署表示，預計最快周二上半天發布海警，周三、四是最接近台灣的時候，屆時風雨會更大，且接近台灣時至少是中颱以上強度。至於位在南海海面上的熱帶性低氣壓，最快今、明兩天發展成輕度颱風，不過由於距離台灣較遠，產生雙颱效應的機率小。

氣象署也提醒，即日起至周三，適逢年度大潮，隨著颱風接近，可能會使得西半部，包括台南至屏東、基隆北海岸、宜蘭等沿海低窪地區的淹水潛勢提高，需注意防範。

氣象署表示，凱米颱風目前逐漸往琉球海面方向前面，預估周三、周四最接近台灣，至於是否登陸，距離台灣有多近，其偏轉角度，要看太平洋高壓強弱而定。

氣象署表示，明受低壓帶影響，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，中南部及北部山區午後則有局部短暫雨，周二開始受到颱風外圍環流影響，水氣增多，雨勢逐漸明顯，北部、東半部及東部會有不定時短暫陣雨，其他地區則是多雲午後雷陣雨。

氣象署表示，周三到周五則是凱米颱風影響台灣最大的時候，其中周三、周四颱風最為接近，屆時西半部、東北部有雷雨或陣雨，其他地區局部短暫陣雨。至於周五隨著颱風遠離，但因環境改吹西南風，中南部地區將可能出現短陣陣雨、雷雨。