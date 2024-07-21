疫苗救濟 審查1案平均得等244天

疫苗救濟 審議天數創新高 製表／元氣中心 疫苗接種後因不良反應提出救濟申請，由衛福部預防接種受害救濟審議小組（ＶＩＣＰ）負責，由於疫苗接種量大，案件由每年不到二百件，激增至最高全年近五千件，去年平均每案審查時間高達二四四天，依照目前公布案量推估，仍有三千六百多例案件尚待審查。

疾管署統計，未接種新冠疫苗前，二○一九年與二○二○年的疫苗救濟申請案分別為一四九與一六七件，接種新冠疫苗後，二○二一年與二○二二年分別有三七五一件與四八一三件；救濟金額以二○二二年最高，達一億八十四點一萬元，審議時間愈來愈長，從二○一九年六十七點八天，到去年要審查二四三點六天。

新冠疫苗接種進入第四年，現比照流感疫苗，建議每人每年至少打一劑，疫苗救濟案件是否可減少，並加速審查？ＶＩＣＰ召集人邱南昌指出，最近案量變少，但前兩年累積太多，目前仍在審查二○二二年十月的個案；為加速審查，ＶＩＣＰ已增加開會次數為一個月兩次，先由初審委員會審查，期待明年不再爆量。

疫苗救濟審議時間過長，有受害民眾苦等多時，提出訴訟。律師翁伊吟手邊有十多件訴訟中的疫苗救濟案件，她說，案件有年輕化趨勢，從廿四至卅歲不等，且過去均無病史，卻在接種疫苗後出現無法行走、器官受損等狀況，部分已達重大傷病程度。

新北市金山區衛生所主任潘恆嘉說，臨床上不乏遇到接種疫苗後出現不良反應的個案，是否符合救濟條件，必須依個案而定，且決定權力在於中央政府，衛生所僅能盡快向衛生局反映通報，並提供病人追蹤關懷。

疾管署副署長曾淑慧表示，疫苗受害救濟評估需要調病歷，必須透過許多行政措施取得資訊，疫苗救濟金是全民共有財，必須審慎評估，對於病患狀況較複雜者 ，必須找許多科別專家一起審議，這些都增加審查難度。

疫苗不良反應救濟案件增加，一度讓「預防接種受害救濟基金」低於一億五千萬元下限，疾管署去年底依法調整新冠疫苗與卡介苗的疫苗徵收金，其中新冠疫苗徵收金從一點五元變成廿二元，今年疫苗救濟基金逐漸趨於穩定。