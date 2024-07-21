腸病毒停課多 家長盼擴大臨托服務

腸病毒持續流行，不少幼兒園及托嬰中心停課，家長工作無法請假又無後援，一個頭兩個大。台中與桃園都有臨托服務，但前者不受理班級因腸病毒等傳染病停課的非病童，後者全市有4個居托中心可接案，每天最多16名，家長盼量能再擴大；桃園市婦幼局表示，除了居托中心定點臨托，建議家長也可申請在宅保母服務，提高送托機會。

桃園市衛生局統計，今年元旦到5月11日因疑似腸病毒就診人數約24979名，5月12日到7月13日則增加16363名，人數明顯成長；腸病毒流行，桃園停課標準較嚴，國小以下學校班級有2名以上學生疑似感染症狀就得停課，教育局統計今年截至目前因學生疑似感染腸病毒而停課的國小或幼兒園班級至少1500班，婦幼局轄管的托嬰中心甚至有全校停課情況。

幼童停課對雙薪家庭影響甚深，若無後援，只能找臨托。桃園今年3月開辦親子館定點臨托服務，全市13區共有24處親子館提供服務，但有家長周一提出周五送托需求，但努力媒合到周四傍晚仍不成功，最後只能請假照顧。

桃園市婦幼局解釋，親子館使用者眾，主要服務對象是0到6歲嬰幼兒，基於公共衛生及嬰幼兒健康考量，本來就不建議發燒感冒或具其他傳染疾病的人士入館，所以親子館臨托也以健康對象為主。

婦幼局表示，學校班級因腸病毒停課的非病童若有臨托需求，建議選擇桃園、蘆竹、中壢和楊梅4處居托中心提供的定點臨托服務。居托中心定點臨托自去年10月實施至今共受理363件，服務計312人次，收托率達85%，比親子館高。

另外，民眾也可以請居托中心媒合在宅保母，更加提高送托機會。