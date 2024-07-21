聽新聞
test
0:00 / 0:00

行道樹砍光光 人行道飆高溫48度

聯合報／ 記者洪敬浤巫鴻瑋曾健祐／連線報導
台中市西區土庫停車場人行道28棵掌葉蘋婆，近日因人行道改善工程全數砍除，光禿禿一片，路人汗流浹背直喊好熱。記者洪敬浤／攝影
台中市西區土庫停車場人行道28棵掌葉蘋婆，近日因人行道改善工程全數砍除，光禿禿一片，路人汗流浹背直喊好熱。記者洪敬浤／攝影

天氣好熱，都會區難得樹蔭，台中、新竹卻傳砍樹風波。台中市土庫停車場人行道改善，近日把28棵掌葉蘋婆砍除，光禿禿的停車場路人直呼熱。記者實測近日人行道表面溫度高達攝氏48度，與一街之隔綠蔭下的人行道溫差16.4度。新竹傳國宅社區砍樹，樹木被剃頭彷彿電線桿。該社區表示，為避免根系破壞地下室防水層，專家表示「斷頭」修剪會導致樹木死亡。

土庫停車場位於西區國美館附近，可串連國美館、美術園道、麻園頭溪綠帶。中市停管處表示，周邊人行道老舊破損，規畫重新整建。

原有28棵掌葉蘋婆，樹齡超過20年以上，16日遭全數移除。記者19日上午11點實測，當天中市西區氣溫攝氏34度、體感溫度44度，土庫停車場人行道表面溫度48度，東側綠17公園人行道31.6度，有無綠蔭人行道溫度相差近17度。

曾姓住戶說，這些樹春天開花有臭味，實在太臭了，地方陳情多年。陳姓住戶說，大樹成蔭比較涼，還能擋風沙、改善空汙，正值高溫季節，樹被砍掉，走在周邊汗流浹背。

土庫里長粟藍倩說，住戶陳情多年，但大樹移除後，民眾抱怨好熱，砍不砍樹兩難，建議公投或找專家評估。中市停管處表示，經居民會勘後才移除，將補種植光蠟樹。

中市建設局設有景觀委員會，所管轄行道樹、公園綠地樹木問題，得經委員會審議。中市副市長黃國榮表示，將行文各機關，未來處理樹木問題，應送該委員會由專家把關。

空軍眷村改建的新竹市武陵國宅，近日社區樹木遭剃頭，留下光禿禿的樹幹，彷彿電線桿，居民心痛綠意全毀，不美觀，失去遮蔭，還看到小鳥在地上跳，找不到回家的路。空軍第一村第一區管委會表示，主委擔心樹木過於高大，樹根向下會破壞地下停車場防水層，才決定修剪。

中興大學森林學系特聘教授王升陽說，像掌葉蘋婆開花有氣味，或大量落葉、根系破壞人行道等，離住家太近會造成衝突，樹沒有好壞，建議經專家審議再決定如何處理。林業保育署新竹分署說，修剪樹木樹冠，能抑制根系生長，但常導致樹木死亡，建議找專業修剪。

人行道 停車場 國宅 新竹 行道樹

延伸閱讀

好熱！中市土庫停車場樹砍光 實測人行道溫差16.4度

影／高雄3大1小違規走在輕軌道路 網酸「透明輕軌來了」

改善台中梧棲道路品質和行人環境 民代爭取經費盡快完成

影／視障者控訴人行道電箱擋導盲磚不公不義 台電回應了

相關新聞

疫苗救濟 審查1案平均得等244天

疫苗接種後因不良反應提出救濟申請，由衛福部預防接種受害救濟審議小組（ＶＩＣＰ）負責，由於疫苗接種量大，案件由每年不到二百...

輕颱凱米生成 周三、四最接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨天下午二時發展為輕颱「凱米」，氣象署表示，預計最快周二上半天發布海警，周三、四是最...

高溫食安拉警報 逾8成引「螂」入室

高溫天氣讓食物容易變質、病媒孳生，北市近來頻傳餐點疑似不新鮮、甚至出現整隻蟑螂，不少消費者因此上吐下瀉、掛急診，引發食安...

微軟當機影響航班 桃機：部分航空陸續恢復電腦作業

受到微軟昨日大當機影響，不少航空公司只能改採人工劃位。桃園機場航空公司20日一早也更新最新動態，酷航、香港快運、Aira...

市場買蛋4斤100元 壞蛋10幾顆

高溫頻釀食安疑慮，台北市北投市場傳出有攤商零售雞蛋4斤100元，民眾買回家發現，打了10幾顆都是變質蛋，直言吃到「高溫壞...

行道樹砍光光 人行道飆高溫48度

天氣好熱，都會區難得樹蔭，台中、新竹卻傳砍樹風波。台中市土庫停車場人行道改善，近日把28棵掌葉蘋婆砍除，光禿禿的停車場路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。