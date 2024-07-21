行道樹砍光光 人行道飆高溫48度

天氣好熱，都會區難得樹蔭，台中、新竹卻傳砍樹風波。台中市土庫停車場人行道改善，近日把28棵掌葉蘋婆砍除，光禿禿的停車場路人直呼熱。記者實測近日人行道表面溫度高達攝氏48度，與一街之隔綠蔭下的人行道溫差16.4度。新竹傳國宅社區砍樹，樹木被剃頭彷彿電線桿。該社區表示，為避免根系破壞地下室防水層，專家表示「斷頭」修剪會導致樹木死亡。

土庫停車場位於西區國美館附近，可串連國美館、美術園道、麻園頭溪綠帶。中市停管處表示，周邊人行道老舊破損，規畫重新整建。

原有28棵掌葉蘋婆，樹齡超過20年以上，16日遭全數移除。記者19日上午11點實測，當天中市西區氣溫攝氏34度、體感溫度44度，土庫停車場人行道表面溫度48度，東側綠17公園人行道31.6度，有無綠蔭人行道溫度相差近17度。

曾姓住戶說，這些樹春天開花有臭味，實在太臭了，地方陳情多年。陳姓住戶說，大樹成蔭比較涼，還能擋風沙、改善空汙，正值高溫季節，樹被砍掉，走在周邊汗流浹背。

土庫里長粟藍倩說，住戶陳情多年，但大樹移除後，民眾抱怨好熱，砍不砍樹兩難，建議公投或找專家評估。中市停管處表示，經居民會勘後才移除，將補種植光蠟樹。

中市建設局設有景觀委員會，所管轄行道樹、公園綠地樹木問題，得經委員會審議。中市副市長黃國榮表示，將行文各機關，未來處理樹木問題，應送該委員會由專家把關。

空軍眷村改建的新竹市武陵國宅，近日社區樹木遭剃頭，留下光禿禿的樹幹，彷彿電線桿，居民心痛綠意全毀，不美觀，失去遮蔭，還看到小鳥在地上跳，找不到回家的路。空軍第一村第一區管委會表示，主委擔心樹木過於高大，樹根向下會破壞地下停車場防水層，才決定修剪。

中興大學森林學系特聘教授王升陽說，像掌葉蘋婆開花有氣味，或大量落葉、根系破壞人行道等，離住家太近會造成衝突，樹沒有好壞，建議經專家審議再決定如何處理。林業保育署新竹分署說，修剪樹木樹冠，能抑制根系生長，但常導致樹木死亡，建議找專業修剪。