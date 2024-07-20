原民作家沙力浪捷克朗讀詩作 布農族文化引聽眾好奇

原住民作家沙力浪參與在捷克舉辦的「作家閱讀月」，朗讀他創作的3篇詩作，並分享原住民母語和高山故事，引起捷克聽眾對布農族文化的好奇。

沙力浪接受中央社書面提問專訪指出，用中文記錄布農族的生活與困境，有助於將原住民族文化、歷史和價值觀帶入主流文學中。

捷克民間主辦的「作家閱讀月」自2000年起舉辦，是現今最大的中歐文學節。台灣受邀為今年主題國，共31位不同世代、性別、文化背景與創作類型的台灣作家，赴捷克與斯洛伐克參與這場文學盛會。

沙力浪受邀參加「作家閱讀月」，在捷克布爾諾（Brno）的劇院朗讀他創作的「笛娜的話」、「經過祖先所走過的路」與「翻山越嶺至馬西桑」。

沙力浪告訴中央社，這是他第3次來捷克，前兩次分別是來旅遊，以及受麋鹿出版社邀請，來分享他的捷文版作品「用頭帶背起一座座山：嚮導背工與巡山員的故事」，每次來捷克都有新的體驗與感受。

他認為，捷克是很重視作家的地方，處處都有與作家有關的景點，例如捷克著名詩人馬哈（Karel HynekMácha）的雕像樹立在布拉格佩特任（Petřín）山腳下、作家卡夫卡（Franz Kafka）常造訪的羅浮咖啡廳（Café Louvre），以及捷克故前總統、作家哈維爾（Vaclav Havel）祖父的商場。

到捷克第二大城布爾諾時，沙力浪也去了米蘭昆德拉圖書館（Milan Kundera Library）。

●透過寫詩尋根 呈現母語與高山技藝傳承

在這次「作家閱讀月」，沙力浪分享的第一首詩叫「笛娜的話」。他說，笛娜（tina）是布農族語的媽媽之意，「笛娜的話」意即「媽媽的話」。

沙力浪說，他藉由這首詩呈現想找回母語的渴望。「能流暢地說出母語，就如同山羌在山川森林間自由的跳躍，如此單純而自然。」

他表示，即使因現實環境與政策影響，母語逐漸流失，但母語對他的召喚一直潛藏於靈魂。「母語就是部落母體的化身，無論多遠，都等待著部落的孩子回家。」

沙力浪分享的另外兩首詩「經過祖先所走過的路」及「翻山越嶺至馬西桑」，都是講述山林故事。

沙力浪說，原住民部落時常需要遷徙，每個族人都要背獵物、木材、農作物、小孩，或是石頭建立家屋。在當代，許多人爬山時會找原住民背東西與帶路，也就是「高山協作」，過去稱為背工或挑夫。

他表示，「背石板」不單單只是工作，而是參與文化的過程，讓族人開始認識自己的歷史文化，和石板屋的關係，重建族群自信心。這些部落的山林傳統知識，也透過身體實踐與口述傳承下一代。

●以筆代替獵槍 書寫原住民文化

沙力浪大學時離開花蓮，到桃園念中文系。他坦言，那段時間面臨異鄉人的困惑，感受到母語和文化在自己身上流失，對族群身分認同產生掙扎。

當時，沙力浪時常思考：「為何要學艱深的中文？」但老師提醒他：「何不利用中文，書寫自己族群的困境，讓更多人知道？」

沙力浪說，現代教育以中文為主，因此他試著用主流語言，將文化傳承下去。「我從日常生活中，將高山協作的故事寫下來，也把歷史寫下來。」

他認為，原住民文學作為一種文化表達，有助於將原住民族的文化、歷史和價值觀帶入主流文學觀念。

近年來，透過學校課程、文學節、文學研究等，原住民文學作品被引入大眾視野，有助於增加大眾對原住民文學的認識，促進原住民文學傳承。

談及創作啟發，沙力浪說，布農族醫生兼作家田雅各，對他有深遠影響。田雅各「以筆代替獵槍」的理念，深深影響沙力浪的創作方式與主題，激勵他致力於透過文學來譜寫族群記憶。

他指出，在田雅各的作品中，看到熟悉的生活經驗化為文字，狩獵、陷阱、1987年「東埔挖墳事件」等等都是題材；透過文字批判社會不公，呼籲尊重與保護原住民權益。

談及布農族文化，沙力浪說，布農族文化最重要的是家族系譜，從中能看見族群的婚姻習俗、家族間遷徙與地緣關係。

另外，族語傳承也不可或缺，因此沙力浪會進行族語訪談調查。目前，沙力浪在部落成立族語獨立出版工作室，記錄耆老的神話、傳說等口述訪談，並編輯成冊。