市場買蛋4斤100元 壞蛋10幾顆

高溫頻釀食安疑慮，台北市北投市場傳出有攤商零售雞蛋4斤100元，民眾買回家發現，打了10幾顆都是變質蛋，直言吃到「高溫壞蛋」；蛋農表示，在高溫下出貨必須全程冷藏，否則容易變質。攤商也表示，進貨量降為冬季3成，要趕快出售，不願賣出臭雞蛋。

民眾在臉書社團指出，日前到北投市場買4斤100元的雞蛋，幾乎每顆打開都是散的蛋黃，不然就是黏在蛋殼上並有奇怪顏色，質疑是壞蛋；有網友也留言，該批雞蛋持續賣好幾天，天氣又熱，再便宜也不敢買。不少人也認為可能與溫度有關，天氣熱、蛋壞掉不奇怪。

「溫度超過攝氏35度，雞蛋就容易變質。」宜蘭蛋農廖姓業者分享，只有全程冷藏才能在夏天保證品質，他的牧場日產約4萬顆雞蛋，洗選完送進預冰室，出貨分成200箱裝進冷藏車，全程冷鏈，幾無變質風險。

彰化縣二林鎮洪姓蛋雞業者說，雞蛋碰到水之後的保存期極短，例如進口蛋離開低溫冷藏倉庫到攝氏26度超市，蛋殼表面凝結類解凍的水氣，很快發臭腐壞，所以傳統蛋雞場沒冷藏室，都放進倉庫用電風扇通風散熱。

曾姓攤商說，高溫悶熱環境，雞蛋約可放3天，再多幾天就不敢保證，因此他和同行減少進貨量，寧願完售向顧客說「明日請早」。

北市衛生局科長林冠蓁說，目前還未接到「壞蛋」陳情，但食材若遇高溫或忽冷忽熱的溫度變化，易變質、腐敗，市售洗選蛋通常是工廠或牧場水洗清除蛋殼上的汙穢及細菌，並篩掉破蛋及冷藏運送，可保存一個月。

林冠蓁說，反觀零售雞蛋不少是裝籃、由貨車載運到販售處，通常室溫保存期短，約僅7至10天，若未妥善保存，蛋品新鮮度易下降。