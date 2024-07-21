高溫食安拉警報 逾8成引「螂」入室

高溫天氣讓食物容易變質、病媒孳生，北市近來頻傳餐點疑似不新鮮、甚至出現整隻蟑螂，不少消費者因此上吐下瀉、掛急診，引發食安疑慮。衛生局直指是因近來天熱超過30℃，病媒蟑螂最活躍，食安事件攀升，統計8成以上異物都是蟑螂。

最近3周，北市蟑螂頻現蹤，有民眾在牛角日本燒肉專門店南港車站店點冰淇淋紅茶，咬到1隻蟑螂；覺旅咖啡西湖店的沙拉有蟑螂爬出，也有人在紅豆食府石牌店買餐盒，吃到一半發現蟑螂，甚至金仙魯肉飯松山店的便當打開也看到蟑螂。

中央氣象署資料顯示，北市1月至6月月均溫逐年上升，已較前年上升0.72℃，7月均溫將超過30℃，衛生局直言，最常見的病媒蟑螂，在氣溫24至32℃最為活躍。另因夏季逐年創高溫，民眾陳情病媒出沒案件數逐年增加，2022年41件、2023年76件、2024年187件。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，接獲民眾陳情、媒體爆料的食安事件，8成以上異物都是蟑螂，她研判一是業者未做清潔工作，可能引蟑入室，二是環境消毒後，蟑螂亂竄至他處。

環保局水質病媒管制科長林志芳表示，如果民眾反映路上有蟑螂，環保局會加強清消，也會了解周邊有無餐飲業，是否廚餘桶未加蓋、食物殘渣排出等可能原因，「沒有食物來源，就不會有蟑螂出現」。另外，環保局會向餐飲業、夜市、市場、商圈宣導，廚餘須做一定處理，避免吸引蟑螂、老鼠。

新北市衛生局也表示，民眾通報內容會形容食物有股酸味，感覺東西快壞掉，或是用餐完後拉肚子，現在天氣太熱，如果業者烹煮的東西沒有做好保存，例如自助餐的肉品就會有酸味，也會造成蟑螂、果蠅出沒。

衛生局表示，發生寶林事件後，民眾的食安意識也有提升，過往如吃東西不舒服不會通報，現在較有警覺。針對高溫天氣，已加強稽查及輔導食品業者，應注意食材與餐食保存溫度，也應強化環境清潔消毒及病媒防治措施，餐點亦須落實防塵防蟲措施，以維護飲食安全。