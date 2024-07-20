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對流旺盛！中南部8縣市豪雨特報 2地大雷雨狂轟
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對中南部8縣市發布豪雨特報，其中高雄市有局部大雨或豪雨，台中至台南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
8縣市分別是嘉義縣市、台南市、高雄市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣。
氣象署隨後也針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時15分止。
氣象署表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
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