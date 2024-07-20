28歲男「天賦異稟」包皮術後遇難題 泌尿醫靠1妙招解決

暑假到了，有些男學生會在這段時間，進行割包皮手術，有泌尿科醫師分享，如果本來是包莖、龜頭從從未露出，通常會用紙杯固定，避免嬌嫩的生殖器直接與褲子摩擦；近期碰到一名超級敏感怕痛的28歲患者，因為「年輕人天賦異稟」，最後以免洗碗取代紙杯。醫師提醒，開刀時要穿著寬鬆衣物，包皮手術術後有五大注意事項。

開業泌尿科醫師呂謹亨，常在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」，分享衛教資訊與看診故事，並提到暑假來割包皮的大小朋友明顯變多了，多數患者割完包皮第一天，傷口較不舒服，但大多還可以忍受，隔天早上起床就不痛了，但還是有比較敏感的病人，需要特別照顧。

呂謹亨分享，近期有一位28歲年輕人，原本是包莖，本身相當敏感、怕痛，雖然手術過程已局部麻醉，完全不會疼痛，但只要輕輕一碰，就會敏感地全身扭動，不得已只好將手腳約束在手術台上。

呂謹亨接著提到，術後半小時局部麻醉退了之後，「龜頭剛出人頭地，第一次見世面」，變得超級敏感，本想用紙杯套住避免褲子摩擦，但年輕人「天賦異稟」、尺寸不合，還好剛好有大的免洗碗，清潔消毒後套在褲子裡，終於解決了不斷摩擦的難題，也幸好這個病人沒有穿牛仔褲，「不然就塞不進去了」，提醒民眾開刀時，尤其是接受私密手術，一定要穿寬鬆衣褲。

通常國中小學童因為年紀小，包皮較薄、較敏感，加上如果本來是包莖，龜頭從來沒有露出來過，術後會更敏感，呂謹亨指出，會準備一個紙杯，術後仔細用紗布包紮好傷口，再用紙杯把「小鳥」外面用膠帶固定，避免嬌嫩的生殖器與褲子直接摩擦，疼痛出血，後續換藥也可以用這招，直到傷口初步癒合。

呂謹亨並表示，如果割完包皮上廁所，又怕尿液滴到傷口，可以用衛生紙墊在尿道開口下，吸附並阻隔小便滴下來，如果開完刀前3天想要洗澡，則可用保鮮膜，或適當尺寸的保險套，套在傷口，擔心不夠密合的話，內部可先纏一圈紗布，再加上膠布強化根部防水。

針對包皮手術後的照護，呂謹亨提出五大重點：