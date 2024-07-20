28歲男「天賦異稟」包皮術後遇難題 泌尿醫靠1妙招解決
暑假到了，有些男學生會在這段時間，進行割包皮手術，有泌尿科醫師分享，如果本來是包莖、龜頭從從未露出，通常會用紙杯固定，避免嬌嫩的生殖器直接與褲子摩擦；近期碰到一名超級敏感怕痛的28歲患者，因為「年輕人天賦異稟」，最後以免洗碗取代紙杯。醫師提醒，開刀時要穿著寬鬆衣物，包皮手術術後有五大注意事項。
開業泌尿科醫師呂謹亨，常在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」，分享衛教資訊與看診故事，並提到暑假來割包皮的大小朋友明顯變多了，多數患者割完包皮第一天，傷口較不舒服，但大多還可以忍受，隔天早上起床就不痛了，但還是有比較敏感的病人，需要特別照顧。
呂謹亨分享，近期有一位28歲年輕人，原本是包莖，本身相當敏感、怕痛，雖然手術過程已局部麻醉，完全不會疼痛，但只要輕輕一碰，就會敏感地全身扭動，不得已只好將手腳約束在手術台上。
呂謹亨接著提到，術後半小時局部麻醉退了之後，「龜頭剛出人頭地，第一次見世面」，變得超級敏感，本想用紙杯套住避免褲子摩擦，但年輕人「天賦異稟」、尺寸不合，還好剛好有大的免洗碗，清潔消毒後套在褲子裡，終於解決了不斷摩擦的難題，也幸好這個病人沒有穿牛仔褲，「不然就塞不進去了」，提醒民眾開刀時，尤其是接受私密手術，一定要穿寬鬆衣褲。
通常國中小學童因為年紀小，包皮較薄、較敏感，加上如果本來是包莖，龜頭從來沒有露出來過，術後會更敏感，呂謹亨指出，會準備一個紙杯，術後仔細用紗布包紮好傷口，再用紙杯把「小鳥」外面用膠帶固定，避免嬌嫩的生殖器與褲子直接摩擦，疼痛出血，後續換藥也可以用這招，直到傷口初步癒合。
呂謹亨並表示，如果割完包皮上廁所，又怕尿液滴到傷口，可以用衛生紙墊在尿道開口下，吸附並阻隔小便滴下來，如果開完刀前3天想要洗澡，則可用保鮮膜，或適當尺寸的保險套，套在傷口，擔心不夠密合的話，內部可先纏一圈紗布，再加上膠布強化根部防水。
針對包皮手術後的照護，呂謹亨提出五大重點：
※進食時間
□ 局部麻醉不用空腹。
□ 舒眠麻醉，空腹8小時。
※藥物
□請按時服用醫師開立之藥物。
※傷口照護
□ 藥膏塗敷傷口，一天1至3次。
□ 傷口用生理食鹽水清洗後，塗藥膏，用石蠟紗布包紮，再用無菌紗布包紮，最後用自黏彈性繃帶或紙膠固定。
□ 可穿開襠褲或質軟寬鬆沒拉鏈的褲子，可使用杯子隔離傷口、保護傷口。
□ 術後可不用換藥，直至隔天回診；若覺太緊可自行鬆開再次包紮。
□ 傳統手術，術後3天，傷口請勿碰生水，可使用擦澡，待傷口乾爽後才可洗澡；包皮槍手術，術後可洗澡，但需多包幾層紗布，或用保鮮膜、保險套隔絕，洗完澡馬上擦乾換藥。
□ 傷口術後一周腫脹及滲出黃色液凝結於龜頭表面是正常現象。
□ 1星期後腫脹漸消，結痂經沖洗會軟化脫落，縫線會自行吸收，不必拆線。
□ 包皮槍傷口釘子1至2周會自行脫落，1個月內脫落完畢；如果傷口較腫，可能有部分包埋現象，要提早回來移除縫合釘。
□ 保護傷口的杯子，敷料，髒了可隨時自行更換。
※注意事項
□ 全身麻醉小孩術後少有發燒或想吐現象，也通常2天內恢復正常。
□ 包皮腫脹是正常過程，一周後開始消腫，2至3個月後完全消腫。
□ 術後至少2周勿大量流汗或劇烈運動，以免傷口發炎感染，裂開出血，癒合不良。
□ 術後正常情況不會影響解尿。
※回診
□ 請按醫師指示回門診追蹤。
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