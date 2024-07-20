花蓮災後療癒 「活著就是最大的禮物」救助協會辦特映會

0403地震重創花蓮，除了受災戶財產損失嚴重、觀光旅宿餐飲業生意慘澹，居民的心靈創傷也需要時間癒合。基督教救助協會「1919食物銀行」除啟動災後重建方案，也推出多項關懷活動，包括為志工舉行安心紓壓營、為縣府員工舉行下午茶，今天更舉辦了3場「BIG」災後心靈關懷特映會，吸引5百多人觀影，導演魏德聖也現身演講，激勵受助家庭與志工，勇敢站起，重新得力。

「BIG」以「816」兒童癌症病房為背景，魏德聖說，電影在講孩子面對挑戰、變身成戰士正面迎擊的故事，「就是因為夠勇敢，才會被派來作戰。只要不放棄，這世界沒有人能擊垮你！」他也鼓勵在0403震災受創的人，不管環境怎麼惡劣，只要活著就有機會，就能創造奇蹟，就有正面團結的機會，「你們都是勇士！」

3年前受新冠疫情影響而停止電影拍攝進度，魏德聖因此扛了龐大債務，也遭受網友攻擊，讓他一度信心崩潰，差點走不出來。後來靠著撰寫

「BIG」的劇本，邊寫邊笑邊哭，劇本寫完，他內心的傷也被療癒了。魏德聖說，既然光寫劇本就療癒了自己，那拍出來給更多人看，一定可以帶給更多人慰藉。於是，在有限的經費與時間之下，他完成了這部影片的拍攝。

​陳玉秀是花蓮秀林鄉富世村的居民，也是姬望1919服務中心的志工兼幼兒園老師，今天她帶了師生20人來觀影。玉秀說，孩子們的父母大都在太魯閣國家公園或中橫的飯店工作，地震讓許多人失去工作，直到勞動部啟動就業方案，提供村民文書、掃街或校園清潔等工作，村民們的生活才穩定下來。

而孩子們也慢慢走出陰霾。玉秀說，一開始餘震不斷，教室內的孩子或哭或叫，喊著要往外跑，後來學校請講員來，透過玩遊戲的方式，教導地震發生時該如何保護自己、克服內心恐懼，孩子們才總算又露出笑容。玉秀也勉勵孩子如「BIG」裡的孩子，生命中總有挫折，總有風雨，但只要不放棄，就能成為生命的勇士。

姬望教會的前牧師呂玉美帶著她12歲的孫女，特來向魏導獻花致意。呂小妹妹今年從三棧國小畢業，獲頒縣長獎，她說自己很尊敬魏導，也很感謝他能拍出好看的電影，她在今天前已看過兩次「BIG」，每次看都會哭，希望未來也能從事電影工作。

水璉1919服務中心的何靜宜傳道，帶了教會志工與部落長輩共15人前來，其中2人更是有生以來首次踏入戲院看電影。靜宜說，地震發生後，許多長輩寧可待在屋外整夜，也不願進社福單位提供的帳篷休息，後來教會為村民舉辦安心祈禱會與定期探訪，又替10多戶申請1919救助金修繕房屋，長輩心中的恐懼才漸漸消除。

水璉教會的黃阿嬤已82歲，平常一周一次在門諾醫院當志工，幫病人量血壓。今天是她第一次進到電影院，看到富麗堂皇的戲院，又跟魏導合照，她特別開心。

救助協會秘書長夏忠堅牧師表示，「BIG」敘事手法感人，透過癌童對抗病魔的過程，傳遞愛、勇氣、互助與盼望，希望藉此鼓勵花蓮的受助家庭，勇敢走出傷痛，重新站起。