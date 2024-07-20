輕颱凱米估周二上午發海警…未來恐出現雙颱效應？氣象署這樣說

中央氣象署預報員林定宜今天表示，今午2時原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已發展為輕度颱風凱米，預測往北北西方移動，通過巴士海峽到達琉球海面，預計周三、四經過琉球海面時往偏西北方向前進，最接近台灣時是周三、周四，目前路徑存在不確定性，要特別關注未來變化，預計發布海警時間是位在周二上半天最有可能。至於明天依舊高溫炎熱，提醒民眾預防熱傷害，大台北、中南部局部有37度以上高溫。

林定宜表示，台灣附近今明兩天屬於太平洋高壓影響，高溫炎熱，明天大台北、中南部近山區平地還是會有37度以上高溫發生，其他地區中午前後高溫炎熱。降雨部分，明天中南部、北部山區下雨機率高，尤其是嘉南地區，中南部山區中午過後有局部大雨發生機率。

今午降雨狀況，中午過後有明顯對流發展，台中到高雄一帶，有旺盛對流雲系發展，氣象署也已發布大雨特報。定量降水預測部分，明天受到太平洋高壓影響，台灣附近吹東南風，中南部地區、北部地區午後降雨機率高。周一受到低壓帶影響，逐漸轉東風，基隆北海岸，東半部容易下雨。周二颱風外圍環流影響，水氣明顯增多，北部、東北部、東部地區有不定時短暫陣雨，其他地區則是午後雷陣雨。周三到周五是颱風影響台灣最大的時候，周三、周四颱風最為接近，屆時台灣西半部、東北部有雷雨或陣雨，其他地區局部短雨。至於26、27日隨著颱風遠離，會再帶來降雨，預計26、27日中南部地區下雨機率高。

溫度部分，今天最高溫發生在屏東縣內獅，有38.5度，台東也有超過38度。明天台灣高溫也炎熱，大台北，中南部山區及平地有37度高溫狀況。

林定宜表示，目前仍有另外一個熱帶性低氣壓位於南海附近，尚未形成為颱風，預測未來1-2天也有機會發展為颱風，且將朝往西北方向海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。至於外界關心的雙颱效應，機率不大。

定量降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天實際高溫。圖／中央氣象署提供