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輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

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輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今（20）日14時發展為輕度颱風凱米。圖／取自中央氣象署網站
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今（20）日14時發展為輕度颱風凱米。圖／取自中央氣象署網站

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今(20)日14時發展為輕度颱風凱米。預測朝西北移動，氣象署將持續留意最新動態。

中央氣象署預報員林定宜今天表示，之後可能慢慢偏西北西方向，從琉球附近海面，再微微轉向西北方向行進，下周三、周四距離台灣相對近，下周二開始注意長浪發生機率。目前路徑看來，可能下周二上半天有海警發布機率。接近台灣時可能是中度颱風以上規模的颱風，風雨影響要特別注意。

林定宜說，不排除影響到陸地，是否帶來很大的風雨，視太平洋高壓強弱而定，如果颱風偏轉的角度偏西北或西北西，對台灣影響相對大一點。如果往北北西方向偏離，對台灣影響就比較沒那麼大。未來一兩天是關鍵期，要密切注意。

氣象署 颱風

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