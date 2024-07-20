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中元節前豬價逼近百元 農業部：增量穩定價格
中元節即將來臨，也將迎來豬隻消費高峰，根據資料顯示，近日毛豬交易均價已達每公斤97元，逼近百元大關，農業部說，產業界因應中元節已做好增量準備，預期可穩定豬價。
傳統豬肉需求旺季中元節將至，根據農委會畜產行情資訊網全台毛豬交易行情資料顯示，毛豬交易均價近一週都維持在每公斤新台幣96、97元，直逼百元大關。
農業部畜牧司副司長李宜謙今天接受媒體聯訪時指出，近期因為天氣熱，所以豬隻長比較慢，上市的豬隻量沒有前兩個月多，所以價格才上揚。
不過，李宜謙表示，中元普渡將來臨，這是一年一度消費高峰，產業界早已經有準備，會增加豬隻供應量5%到10%，後續供應量到位之後價格就會下來了。
根據資料顯示，近日毛豬成交頭數約在2萬頭上下，昨天交易2萬1681頭，毛豬交易平均價格為97.08元。
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