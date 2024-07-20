百人體驗茶SPA 向世界推廣台灣茶

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天上午在台北車站多功能展演區盛大舉辦的「魅力茶薰 六感饗宴 Cooling Tea Spa」體驗活動，將台灣茶旅行特色，推廣給更多人看見。

觀光署長周永暉表示，台灣茶世界知名，尤其其中展現了客家及閩南等文化，觀光署在今年暑假期間，要向各界推廣台灣茶葉，尤其台灣從北到南都有不同特色的茶，不管生茶或熟茶，也推薦大家可以到花東體驗紅烏龍等。

他說，今天活動推廣的是觀光署參山處轄區松柏嶺的茶及茶旅行，其中最具特色的是參山處推出「茶薰六感」的創新體驗，透過茶結合了觸覺、視覺、嗅覺、味覺、聽覺和意覺六感，療癒身心靈，是身處於高壓環境中的現代人不可或缺的體驗，培養人文氣息外還具有紓壓之效。

活動上除了號召百人一起來體驗「茶薰六感」的茶Spa，讓更多人一起參與了解台灣茶的特色，包括到日、韓、星、馬、越、泰等來自各國的在台學生、旅行業者、觀光遊樂業者、觀光圈總召盟主近百人，在台北火車站大廳一起體驗「茶薰六感」的茶Spa敷面膜。

此外，現場邀請參山處轄區在地特色產業與觀光圈業者展示販售產品與美食，以及串聯八卦山松柏嶺地區的茶葉、茶藝，在茶席區提供限量免費試飲茶，不少參與民眾說，自家都有在喝茶的習慣，能在今天喝到許多不同品種的茶，相當過癮。