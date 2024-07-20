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屏東內獅38.2度、台北信義37.7度 全國只3縣市沒發燒

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱。聯合報系資料照
各地天氣高溫炎熱。聯合報系資料照

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在屏東縣內獅38.2度，其次是屏東縣車城、屏東縣春日、台東縣石寧山、宜蘭縣羅東37.9度，台北市信義測站也有37.7度。

氣象署發布高溫資訊（紅色），今天屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市地區、台南市地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

新北市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、高雄市地區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、金門縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

基隆市地區、桃園市地區、新竹縣地區、南投縣地區為黃色燈號。只有新竹市、澎湖縣、連江縣未列高溫資訊範圍。

高溫紅色燈號：屏東縣。

高溫橙色38燈號：台北市、台南市、台東縣。

高溫橙色36燈號：新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、新竹縣、南投縣。

屏東縣 高溫

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