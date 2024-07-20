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醫療法成「音樂治療」發展緊箍咒？ 本土人才耗8年養成

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
音樂治療發展侷限。記者李青縈／攝影
音樂治療發展侷限。記者李青縈／攝影

音樂治療在台灣推展多年，但卻受限醫療法規定，並非政府認證的醫事人員，並不能執行「治療行為」。台灣音樂治療學會理事長吳佳慧說，政府雖肯定音樂治療，但是音樂治療師卻得跟「醫事人員」合作才可以執行音樂，跟現況實在有衝突，形成音樂治療發展的緊箍咒。

吳佳慧表示，應用音樂推廣協會推廣音樂治療已經近30年，一開始相關人才多數在國外訓練、獲取證照，直到2015年輔仁大學碩士在職專班開辦音樂治療課程招收學生，才開啟本土人才訓練，後續東海大學、屏東大學也有相關系所成立。

然而，受限於醫療法規定，只有醫事人員才能治療，但音樂治療師並不在政府認定醫事人員範疇內。吳佳慧說，政府單位雖然肯定音樂治療，例如，在兒童早療提供音樂治療補助，但是執行人員卻沒有音樂治療師身分，音樂治療師要執行還需要其他人合作才可進行，或是進修其他專業充實自己，這其實實際現況有衝突，成為發展緊箍咒。

吳佳慧指出，目前學會約有67名音樂治療師，去年開始第一批本土認證的音樂治療師，預期隨著課程推廣會有愈來愈多人才出現。然而，輔大2015年就成立課程，到去年才有第一批人才認定？她說，由於音樂治療師認定需要先執行1000小時的實習，但是國內制度較不完善，要完成實習時數很不容易，因此去年才達成第一批本土人才。

吳佳慧表示，先前曾向時任副總統陳建仁陳情，希望爭取音樂治療師的工作權，當時政府曾建議需要有立法支持。。台灣音樂治療學會理事鄭棋怡也說，目前除了音樂治療，也協同藝術治療、舞蹈動作治療、戲劇治療與心理劇專業等，共同推動專業認證立法，希望規畫草案，目前已經努力2年。

吳佳慧指出，目前在早療的音樂治療費用約800至1600元不等，但目前音樂治療屬於自費項目，只要通過核備，並且有合格執行人員，對於收費並沒有硬性規定。民眾若有相關需求可以在協會網站尋求正音樂治療服務，若在醫院內則並無特定正式名稱，如「音樂療育」等。

台灣音樂治療學會理事長吳佳慧說，受限於醫療法，音樂治療師得跟「醫事人員」合作才可以執行音樂，跟現況實在有衝突，形成音樂治療發展的緊箍咒。記者李青縈／攝影
台灣音樂治療學會理事長吳佳慧說，受限於醫療法，音樂治療師得跟「醫事人員」合作才可以執行音樂，跟現況實在有衝突，形成音樂治療發展的緊箍咒。記者李青縈／攝影

實習 治療師 音樂

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