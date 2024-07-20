肝癌病人跨海求生 長庚醫曝換肝條件：不鼓勵赴陸換肝

肝癌是台灣最常見的癌症之一，衛福部統計，109年死於慢性肝病、肝硬化及肝癌者超過萬人。林口長庚醫院器官移植中心主任詹昆明指出，肝臟移植是治療肝癌較理想的方式之一，該院去年共執行114例換肝手術，且已累積超過1500例移植經驗，其中包括跨血型換肝、一肝二用等術式，患者最長存活期可達30年，五年存活率約70%。

長庚醫院今天舉辦肝癌衛教講座。詹昆明表示，「肝三部曲」肝炎、肝硬化、肝癌，其成因包括病毒性B型、C型肝炎，脂肪肝與酒精性肝炎等，患者肝臟慢性發炎後，產生疤痕、硬化，最終演變為肝癌，而整個病程中，都有可能出現黃疸、腹水、肝昏迷等併發症，患者無法擁有正常生活，因此民眾常說「肝若不好，人生是黑白的。」

詹昆明說，肝臟移植適用於肝癌合併肝硬化，且無法接受治癒性療法患者，且考量復發風險，無遠端轉移或大血管侵犯者，才可接受移植手術；手術分為大愛捐贈，與親屬捐贈二大類，前者接受移植病人單顆腫瘤必須小於5公分，後者必須小於6.5公分；而捐肝者年齡則以大愛捐贈65歲、親屬捐贈70歲為原則。

現場民眾提問，許多肝癌民眾等不到大愛移植，又無合適親屬可捐贈，遂赴中國大陸換肝。對此，林口長庚醫院副院長李威震表示，因涉及器官買賣等倫理問題，所有醫師均不鼓勵民眾至大陸換肝；器官捐贈在衛福部器官移植暨登錄中心有排序資料，且優先順序不斷更新，醫院會視病人狀況，病況嚴重者每周抽血一次，其餘患者每2周抽血一次，更新資料讓病人盡早換肝。

另有民眾詢問，脂肪肝應如何控制，避免演變為肝癌。詹昆明表示，國人八、九成都有脂肪肝，但必須發炎至一定程度，才有機率演變為肝癌，民眾不必過度擔心；至於坊間流傳「吃肝補肝」，但這沒影醫學基礎，食用動物肝臟對預防肝病效用不大。