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3次免費心理諮商8月擴大至45歲 7大QA一次看

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部公布「15-45歲青壯世代心理健康支持擴大延伸方案」，行政院副院長鄭麗君（左三）、衛福部部長邱泰源（左二）、台大醫學院精神科教授廖士程（右二）、諮商心理師周慕姿（右一）、衛福部心理健康司長陳亮妤（右三）一同合影。記者許正宏／攝影
衛福部公布「15-45歲青壯世代心理健康支持擴大延伸方案」，行政院副院長鄭麗君（左三）、衛福部部長邱泰源（左二）、台大醫學院精神科教授廖士程（右二）、諮商心理師周慕姿（右一）、衛福部心理健康司長陳亮妤（右三）一同合影。記者許正宏／攝影

衛福部公布8月1日起推出「15到44歲青壯世代心理健康支持方案」，預計投入3.36億元，提供每人3次免費心理諮商。預計服務人數約6萬人、19萬人次，期限至明年12月31日。申請條件是什麼？那些機構可申請免費心理諮商？整理相關資訊讓你了解。

Q：誰能申請免費心理諮商？

A：滿15歲至45歲有心理諮商需求者，攜帶身分證明文件，都可以申請。

Q：需要支付其他費用嗎？

A：15到44歲青壯世代心理健康支持方案補助3次心理諮商費，粗估每人每次可省下1600元費用，但不含掛號費等其他行政費用，建議民眾預約時向機構確認須支付的金額。

Q：如何預約？

A：先查詢合作機構，再直接聯繫機構預約，當天攜帶身分證明文件就可以諮商。今年改善使用流程，建置電子系統，提供「心理健康支持方案地圖索引」，民眾上網即可查詢附近合作機構及預約名額狀況。今年合作機構可望增至500家，單一院所由每周服務8人次，上升至12人次。

Q：可以選擇居住地以外機構諮商嗎？

A：青壯世代心理健康支持方案沒有戶籍或居住地縣市的限制。

Q：可以使用遠距諮商嗎？

遠距通訊心理諮商對象需年滿18歲，且排除精神官能症、精神病或腦部心智功能不全等患者。

Q：未滿18歲申請是否需要家長同意書？

A：原則上建議告知未成年人的法定代理人。但是當法定代理人決定影響未成年人的最佳利益，並且違反其意願時，心理師應該評估未成年人最佳利益，判斷是否提供諮商、治療。

Q：接受心理諮商有限制頻率或間隔時間嗎？臨時不能去怎麼辦？中途可以更換心理諮商機構嗎？

接受第1次諮商服務起，3次諮商期程以不超過3個月為原則；任2次諮商相隔時間不超過1個月及不小於7天。若臨時不能去，建議提前通知已預約機構並更改諮商時間，若連續2次無故未到，合作機構得拒絕提供服務。中途可以更換心理諮商機構，但補助次數以總計3次為限。

Q：3次補助額度用完，仍有心理諮商需求怎麼辦？

A：可以自費繼續接受心理諮商服務，或請合作機構協助媒合社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點。

Q：之前使用過年輕族群方案，還可以申請青壯世代心理健康支持方案嗎？

A：可以，青壯世代心理健康支持方案補助次數，在辦理期程內獨立計算，即2024年8月1日至2025年12月31日可有三次免費諮商機會。

心理諮商 未成年 身分證

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