TD05將成颱極可能影響台北市 另一警訊：適逢天文大潮

依據中央氣象署最新資料顯示，位於菲律賓東方海面的92W低氣壓已升格為熱帶性低氣壓TD05，未來幾天內可能增強為中度颱風，逼近台灣東部海域。北市府表示，面對有可能是今年第一個影響台北市的颱風，且7月20日至24日適逢天文大潮，北市府將提高警覺，嚴陣以待。

台北市災害防救辦公室指出，面對有可能是今年第一個影響台北市的颱風，北市府以料敵從寬、禦敵從嚴的精神，昨天已由台北市災防辦通令工務局、環保局、都發局、勞動局等相關局處，加強防颱整備，也呼籲民眾可利用周末假日預為做好防颱工作。

熱帶性低氣壓TD05，未來幾天內可能增強為中度颱風，逼近台灣東部海域，發布海上警報的機會極高，是否會發布陸上警報仍需視其後續路徑及颱風暴風半徑而定。而其外圍環流預計23日開始影響台北市，主要影響時間為24日至25日。

北市災防辦指出，由於7月20日至24日適逢天文大潮，受到颱風靠近的影響，23日起河川高灘地可能有積淹水的情況發生，因此水利處及停管處將密切關注河川水位及周邊停車場狀況。

北市災防室今早也收到行政院災害防救辦公室通知，將派員參加7月22日上午10時行政院災害防救辦公室召開的防颱整備會議，面對極可能是第一個今年影響台北市的颱風，北市府提高警覺，嚴陣以待。