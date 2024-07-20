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用樂器海洋鼓得到人生頓悟 音樂治療紓解大學生煩惱

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
音樂治療學會今舉辦記者茶會，分享音樂治療現況。記者李青縈／攝影
音樂治療學會今舉辦記者茶會，分享音樂治療現況。記者李青縈／攝影

台灣音樂治療學會今年正式成立，自從1996年成立「應用音樂推廣協會」後，累積近30年歷史將整合協會，繼續推動音樂治療及相關法案。台灣音樂治療學會理事長吳佳慧表示，音樂治療時，音樂治療師會透過音樂活動進行，觀察個案在音樂反應下身心各方面狀況。

音樂治療的服務對象主要分成3類。吳佳慧說，第一是教育，可以服務不同年齡的特殊需求民眾，如智能障礙、自閉症、過動症等族群；第二，醫療領域的應用，如早產兒、早療、復健，甚至是精神治療、疼痛控制、高齡照顧等；第三則是社區中的健康照護，可以提供壓力、情緒紓解以及自我成長等。

吳佳慧表示，音樂治療跟其他專業協助一樣，個案來到治療空間，音樂治療師會評估個案問題及需求，會請個案和治療師一起進行音樂活動，觀察在音樂反映下身心各方面狀況。例如唱歌時，治療師不會歌唱老師一樣關心歌唱的好不好聽，而是看呼吸、發聲、咬字等生理運作是否正常，也可以在個案即興創作中，了解其想法。

吳佳慧說，治療也可透過演奏樂器表達對內在憤怒，在樂器敲奏過程中得到抒發跟宣洩，或是聽聲音來訓練聽覺專注。她分享，曾經有過一名個案，仍在大學就讀，但是在人際上遇到困難，該個案雖然想要認真做好每件事情，但身輕的人卻都不滿意。一次治療過程中，他透過搖「海洋鼓」，得到頓悟。

吳佳慧表示，個案在搖股的過程相當專注，都沒有看她，也沒有任何對話。結束之後個案分享，搖股過程中把自己當作鼓裡面一顆珠珠，其他珠珠則是會跟他接觸碰撞，但是他沒有辦法控制碰撞，但就像海洋鼓一樣，沒有辦法控制好每一個碰撞仍然可以得到好聲音，不需要困擾每一個人際互動。

「音樂治療師跟音樂老師，或是音樂表演者有很大不同」，吳佳慧說，音樂是治療的工具，訓練培養有3大重點。要懂「音樂」，並且唱歌好聽外，也需要懂樂器使用。再者，「治療」上要培養心理相關，如變態心理學、對談治療等課程。最後是「實習」，要累積1000小時的實習。

圖為海洋鼓樂器，可藉搖動發出類似海浪的聲音。記者李青縈／攝影
圖為海洋鼓樂器，可藉搖動發出類似海浪的聲音。記者李青縈／攝影

實習 治療師 音樂

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