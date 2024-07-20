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好消息！台東豐年機場空側道面改善升級 迎來越南包機直航

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東豐年機場「空側道面改善工程」去年完工後，今年迎來首批從越南直飛台東的國際航空包機。記者尤聰光／攝影
台東豐年機場「空側道面改善工程」去年完工後，今年迎來首批從越南直飛台東的國際航空包機。記者尤聰光／攝影

台東豐年機場「空側道面改善工程」去年完工後，今年迎來首批從越南直飛台東的國際航空包機，縣府預估帶來千名海外遊客，創造超過千萬元觀光產值。這是繼2018年國際包機直航台東後，相隔5年再帶動台東新一波觀光熱潮。業者都相當期待。

縣府交觀處表示，不僅只有8月底越南首航直飛台東，10月還有2航班次，目前每班都客滿，預估帶來千名海外遊客，創造超過千萬元觀光產值；此外，日後旅行社也規畫從台東飛往越南河內文化體驗遊程，讓縣民不用再舟車勞頓遠赴桃園機場

豐年機場因滑行道及停機坪已達設計使用年限，道面有補綻情形，影響承載強度，交通部編列7.6億元辦理豐年機場空側道面改善工程並於去年完工，可起降A320、B737等大型機種，今年就迎來好消息，首批從越南直飛台東的國際航空包機8月底就成行。

台東航空站表示，所謂的空測滑行道，就是提供航機起降作業（滑行道）及停放區域（停機坪），包含活動區及操作區，鋪面強度增強，愈能提供大型飛機起降。現在豐年機場的鋪面強度都能提供大飛機起降，是沒有問題。

「愈多國際客來台東愈好。」旅遊業者說，好幾年前開放大陸觀光來台，很多航班都直飛台東，後續還有香港包機，對台東觀光產值都有提升，很期待這次的越南包機。交觀處強調，未來持續鎖定東亞地區各國，推動包機直航點，帶動更多國際旅客遊訪台東。

台東 桃園機場 越南

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