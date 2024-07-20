畜禽飼料新標準 農業部：經實驗能有效減碳

經濟部5月公告修訂豬、雞飼料中的粗蛋白含量，新增最高限量及調降最低限量，農業部畜產試驗所表示，經實驗，飼料新標準不會影響畜禽生長效益，且能明顯降低溫室氣體產生。

經濟部5月公告修訂「配合飼料（家畜、家禽用）國家標準」，針對豬及雞飼料中的粗蛋白質含量，新增最高限量及調降最低限量，農業部畜產試驗所經過實驗證實，新標準飼料能讓畜牧產業淨零減碳邁出一大步。

畜產試驗所發布新聞稿指出，依據修訂後的國家標準蛋白質含量進行試驗，分別用降低蛋白質及補足必需胺基酸的低氮配方，來餵飼白肉雞及肉豬，試驗結果顯示，生長表現不受影響。

此外，結果也發現，飼料中蛋白質含量每降低1%，每隻白肉雞和肉豬每年分別可減少相當於0.025公斤及7.24公斤的二氧化碳排放。

畜試所估算，即使全國只有各5%的肉豬及白肉雞應用新的國家標準，使用蛋白質含量降低1%的飼料，一年可分別降低約30公噸及1437公噸的二氧化碳排放，合計相當於8座大安森林公園的碳吸存量，而且國家標準的修訂是適用於全國豬、雞的配合飼料生產，推行之後的減碳效果將更為可觀。

畜試所也說，近期已針對這修訂案展開密集的宣導作業，呼籲飼料業者依據新標準儘速向農業部申請更換相關品項的飼料登記證，讓畜牧產業的淨零減碳由飼養源頭做起。