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台日簽署鐵道觀光行銷協定 周永暉：將推專屬優惠

中央社／ 台北20日電
觀光署署長周永暉。聯合報系資料照／記者張宏攝影
觀光署署長周永暉。聯合報系資料照／記者張宏攝影

台灣鐵道觀光協會今天和日本民營鐵道協會簽署鐵道觀光行銷協定，將互相協助宣傳，讓台日雙方旅客增加。觀光署長周永暉說，未來將推出專屬優惠吸客。

台灣鐵道觀光協會今天和日本民營鐵道協會簽署鐵道觀光行銷協定。交通部次長伍勝園表示，由台鐵、高鐵、台北捷運、新北捷運、桃園捷運，台中捷運、高雄捷運、阿里山森林鐵路及糖業鐵路組成鐵道9兄弟，各自有獨特的人文特色跟觀光資源。

伍勝園指出，過去日本民營鐵道協會給台灣很多協助，像是鐵道蓋章集點活動、免費提供車站大面廣告宣傳、彩繪列車等，希望雙方可以藉由簽署協定更加深化。

日本鐵道民營協會長原田一之指出，這次的簽署協定是首次跟其他國家簽署，希望可以加深雙方的交流與互動，並增加互訪人數。

台灣鐵道觀光協會理事長、觀光署長周永暉指出，希望台灣鐵道觀光協會可以扮演火車頭引領鐵道旅遊的來臨，共同推動鐵道觀光。

周永暉說，日本鐵道公司有72家參與民營鐵道協會，希望雙方可以結合起來。日本在鐵道觀光上的確是全球首位，希望透過這樣的交流，利用T Pass跟Taiwan Pass進行串接，未來也會有些優惠活動，把日本鐵道資訊提供給台灣旅客，也把台灣鐵道資訊提供給日本旅客。

周永暉指出，鐵道公司結盟是帶動旅遊的先鋒，希望透過這樣的簽署，一起推動鐵道旅遊觀光。

日本 鐵道 高雄捷運

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