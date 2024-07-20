準颱風路徑尚不明 鄭明典示警：有一半機率台灣將顯著風雨

下周可能有颱風威脅台灣。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，根據中央氣象署最新發布的颱風路徑潛勢圖，紅色圈圈是中心通過的70%機率範圍。以往經驗，颱風中心如果從北緯25度、東經123度以西，北上通過，台灣就會有顯著風雨。「這張圖的意思大約就是：時間還早，颱風走哪邊還很不確定，但是預估約有一半的機率台灣會有顯著風雨」，這樣，是不是值得緊盯颱風消息了！

中央氣象署預報員林定宜今天表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，在鵝鑾鼻東南方1120公里海面上，向西北方向行進。對流雲系發展得不錯，預計今明兩天發展為輕度颱風，下周三至周四最接近台灣，接近台灣時可能是中度颱風以上規模的颱風，風雨影響要特別注意。

林定宜表示，之後可能慢慢偏西北西方向，從琉球附近海面，再微微轉向西北方向行進，下周三、周四距離台灣相對近，下周二開始注意長浪發生機率。目前路徑看來，可能下周二上半天有海警發布機率。

有無可能是西北颱，林定宜表示，未來預估下周三、周四比較接近台灣，剛好是它是否有偏西北的角度，看偏折的大小，如果北方的太平洋高壓強度比較強，導引氣流會比較會讓它往偏更西北的方向來走，如果太平洋高壓強度弱，偏折角度會比較小一點，還有待觀察。