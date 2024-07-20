颱風最快今天生成 下周二海警、中颱強度逼近 不排除影響陸地

下周注意颱風影響台灣天氣，中央氣象署預報員林定宜表示，在菲律賓東方海面和南海各有一個熱帶性低氣壓，特別關注菲東的熱低，對流雲系發展得不錯，預計今明兩天發展為輕度颱風，下周三至周四最接近台灣，接近台灣時可能是中度颱風以上規模的颱風，風雨影響要特別注意。

林定宜表示，目前熱低中心位置在鵝鑾鼻東南方1120公里海面上，向西北方向行進。之後有可能慢慢偏西北西方向，從琉球附近海面，再微微轉向西北方向行進。不過，視颱風下周一、周二路徑仍有不確定性存在，目前看來下周三、周四距離台灣相對近的時間點，影響程度要視強度、半徑、路徑來決定。由於有颱風接近，未來1周留意颱風動向，下周二開始注意長浪發生機率。

未來1周降雨趨勢，林定宜表示，今明兩天還是有午後雷陣雨，今天中南部、北部山區中午過後可能有午後雷陣雨，尤其中南部山區、嘉義以南地區可能會有大雨發生機率。下周一台灣位處在低壓帶，熱帶性低氣壓或颱風所在的低壓區裡面，北部、東半部不定時短暫陣雨，明天至下周一吹偏東南風，下周一有午後短暫雨出現。下周二颱風外圍帶來比較多的水氣影響天氣，北部、東北部、東半部不定時短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨。

林定宜表示，下周三至周五颱風最接近台灣的時候，尤其下周三、周四相對接近，帶來的降雨最明顯，降雨量質視接近程度和強度變化決定。

未來1周溫度變化趨勢，林定宜表示，今明兩天高溫炎熱，今天東南風沉降的關係，大台北、南部可能有37度以上高溫發生機率，注意熱傷害。今天整體出現高溫的地區多，除了苗栗縣、新竹市、馬祖、澎湖，其他地區有36度以上發生機率，特別是在屏東、台東會有38度極端高溫發生機率。之後颱風逐漸接近，高溫逐步微降。

颱風路徑變化，林定宜表示，和前一兩報比起來，路徑稍微往東偏移一點點，但後期的下周一、周二，路徑稍微比較偏向台灣，速度有比原先稍微慢一點。

林定宜表示，這個颱風未來可能經過台灣東方海面時可能微微往西北方向偏折，暴風半徑可能比較廣，風雨範圍涵蓋地區比較大，至於是否從基隆到彭佳嶼之間通過，還是有不確定性存在。

至於何時發布海上颱風警報，林定宜表示，目前路徑看來，可能下周二上半天有海警發布機率，不過，未來的行進的路徑、方向、強度、暴風半徑都還有變化，氣象署密切注意。

是否雙颱共舞？林定宜表示，目前有兩個熱帶性低氣壓，如果菲東海面的熱低先發展成輕度颱風，再看看南海附近的熱低是否增強，通常有無雙颱效應要看相對性，通常1200、1300公里之內比較有影響，目前看來相對距離沒那麼接近，後續要看整個季風槽裡頭有無其他系統生成，可能造成這兩個系統互相影響。

至於有無可能是西北颱，林定宜表示，未來預估下周三、周四比較接近台灣，剛好是它是否有偏西北的角度，看偏折的大小，如果北方的太平洋高壓強度比較強，導引氣流會比較會讓它往偏更西北的方向來走，如果太平洋高壓強度弱，偏折角度會比較小一點，還有待觀察。