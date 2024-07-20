高溫危機 8成食安事件都來自「牠」亂竄

時序入夏， 高溫天氣易致食物變質、蟑螂等病媒出沒頻繁，北市近來傳頻餐點疑似不新鮮、甚至出現整隻蟑螂，不少消費者因此上吐下瀉、掛急診，引發食安疑慮。衛生局指出，近來天熱超過30℃，最常見病媒蟑螂最為活躍，食安事件攀升，過往統計8成以上異物都是蟑螂，與業者未做清潔工作、環境消毒致蟑螂亂竄等因有關。

最近3周以來，有民眾在牛角日本燒肉專門店南港車站店點一杯冰淇淋紅茶喝，結果咬到1隻蟑螂，覺旅咖啡西湖店的沙拉有蟑螂爬出，也有人在紅豆食府石牌店買餐盒，吃到一半發現蟑螂，甚至金仙魯肉飯松山店的便當打開看到蟑螂現蹤。

另有南港鵝肉周爆發11人就醫的疑食物中毒事件，莫凡彼台北明曜店是雞肉疑似沒煮熟，台北寒舍艾美酒店探索廚房則有香瓜微酸、蛤蠣疑不新鮮、牛排太生等狀況。

中央氣象署資料顯示，北市1月至6月平均月均溫逐年上升，已較前年上升0.72℃，7月月均溫將超過30℃，衛生局直言，最常見的病媒蟑螂，在氣溫24至32℃最為活躍，另分析同期民眾陳情病媒出沒案件數逐年增加，2022年41件、2023年76件、2024年187件。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，「餐飲業的落實度、維持度要做得很好」，衛生局接獲民眾陳情、媒體爆料的食安事件，8成以上異物都是蟑螂，她研判一是業者未做清潔工作，可能引蟑入室，二是環境消毒後，蟑螂亂竄至他處。

環保局水質病媒管制科長林志芳表示，如果民眾反映路上有蟑螂，環保局會加強清消，也會了解周邊有無餐飲業，是否廚餘桶未加蓋、食物殘渣排出等可能原因，「沒有食物來源，就不會有蟑螂出現」。另外，環保局會向餐飲業、夜市、市場、商圈宣導，廚餘須做一定處理，避免吸引蟑螂、老鼠等病媒。

林冠蓁分享避免蟑螂、老鼠等病媒蚊出現的三不政策，「不讓他來、不讓他吃、不讓他住」，提醒業者應針對食材、烹調好的餐點加蓋，再者廚餘桶、垃圾桶應妥善蓋好，同時要定期清潔水槽與排水孔，建築物地面或天花板破洞也要立即處理，減少竄入室內。