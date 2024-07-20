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天氣展望 氣象署：天氣不穩定、第2周降雨以南部為主

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布未來2周的長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，第1周留意熱帶低壓，第2周低壓帶影響。

氣象署表示，未來第1周（今天至26日）期初各地高溫炎熱、晴到多雲、午後局部地區有短暫雷陣雨；期中至期末受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨或雷雨，局部地區可能有較大雨勢。未來第2周（27日至8月2日）受低壓帶影響，環境水氣偏多，降雨以南部為主。第1周期中起至第2周模式不確定性較高。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 氣象署 雨量

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