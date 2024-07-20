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颱風今天將接力生成！專家估下周一海警 這3天影響最大

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颱風今天將接力生成！專家估下周一海警 這3天影響最大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天溫度持續偏高，各地高溫普遍有34至36度，局部單點可能來到36至38度，非常熱。本報資料照片
今天溫度持續偏高，各地高溫普遍有34至36度，局部單點可能來到36至38度，非常熱。本報資料照片

民眾關心下周是否會有颱風影響台灣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前在菲律賓東方以及南海各有1個熱帶性低氣壓，都有機會今天增強為輕度颱風。

吳聖宇說，南海的熱帶性低氣壓預估會往海南島移動，對台灣天氣沒有影響。菲律賓東邊的熱帶性低氣壓，就必須要特別注意，隨著太平洋高壓下周有稍微東退的趨勢，未來將朝向西北轉北的方向，往台灣以東海域靠近，並且有機會在下周三、周四這兩天掠過台灣東北方海域後，繼續往大陸浙江方向移動；對台灣的天氣將勢必會造成影響，不過影響的程度視它接近的距離而定。

周末天氣部分，吳聖宇說，今明兩天台灣附近仍在太平洋高壓的影響下，維持上午晴朗，午後局部地區有熱對流雷雨的天氣型態，大部分降雨發生在山區，中南部的平地比較有機會降雨。熱對流雷雨發展的時候，局部單點短時間內雨勢比較大。溫度方面，持續偏高，各地高溫普遍有34至36度，局部單點可能來到36至38度，非常熱。

下周一是24節氣的大暑，下周的天氣有比較大的變化。吳聖宇表示，今天至下周一颱風對台灣的天氣都還沒有明顯影響，不過下周一開始，北部、東半部沿海的風浪就有逐漸增強的趨勢，長浪也可能開始抵達，氣象署也有可能發布海上颱風警報。

他說，下周二起颱風外圍環流開始影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部午後仍有熱對流雷雨，各地沿海風浪逐漸加大，北部、東半部沿海陸地的陣風也將開始增強，至於是否會發布陸上颱風警報仍有待觀察。下周三颱風進入東部海面，持續受其外圍環流影響，西半部、東北部有陣雨或短暫陣雨，並有較大雨勢發生機會，花東地區進入背風面，降雨機會相對下降，各地沿海風浪大，北部、東北部地區有較強陣風出現機會。

「下周四颱風最接近台灣」，吳聖宇表示，將在台灣東北方海域通過，西半部、東北部持續有陣雨，並有局部豪大雨發生機會，花東地區位於背風面，雨勢仍較小，留意是否有焚風出現的情況，各地沿海及陸地上都有較強陣風發生機會，尤其北部、東北部較為靠近颱風，風力將會比較強。

吳聖宇表示，下周五颱風趨向大陸浙江逐漸遠離，颱風警報將解除，台灣附近轉為西南風，迎風的中南部及台東地區仍將有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢出現機會，北部的降雨將會減小下來，各地沿海風浪仍大，還沒有很快減弱。

下個周末台灣附近仍為西南到偏南風環境，吳聖宇表示，雖然後續看起來並沒有西南氣流影響，不過水氣仍較多，中南部、花東地區持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部一帶午後也會有熱對流雷雨出現，天氣仍然比較不穩定，還是要留意局部較大雨勢發生的可能性，各地沿海風浪將逐漸減小。

吳聖宇表示，要一直等到29日過後，太平洋高壓增強西伸，天氣才會再度穩定下來，恢復原本的夏季天氣型態。

吳聖宇說，下周有颱風影響台灣的機會很高，但是影響的程度還要再觀察，愈靠近台灣影響愈大，影響最大的時間預期會落在下周三至下周五這段期間，提醒要做好防颱的準備，有活動行程也要注意盡可能排開，避免前往山區或危險區域活動。

菲律賓東方的熱帶性低氣壓，最快今天增強為輕度颱風。未來將朝向西北轉北的方向，往台灣以東海域靠近，並且有機會在下周三、周四這兩天掠過台灣東北方海域後，繼續往大陸浙江方向移動。圖／取自中央氣象署網站
菲律賓東方的熱帶性低氣壓，最快今天增強為輕度颱風。未來將朝向西北轉北的方向，往台灣以東海域靠近，並且有機會在下周三、周四這兩天掠過台灣東北方海域後，繼續往大陸浙江方向移動。圖／取自中央氣象署網站

雷雨 颱風

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