可不可女店員和苦主道歉了！母曝遭圍剿「慘況」：都不敢看網路

「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店14日爆出食安事件，一名女店員不滿客人在打烊前點飲料，先是在手上吐口水後徒手攪拌珍珠，影片po出後引發外界撻伐，也害店家倒閉。昨天(19日)苦主的哥哥發文表示，女店員已經和弟弟道歉，並且透露她目前「慘況」。

苦主的哥哥昨天在社群平台「threads」上發文指出，可不可范姓女店員以及她媽媽已經有和弟弟道歉，並透露，她媽媽目前都不敢讓女兒看網路，因此有些假帳號的發文，希望大家可以辨別真假，因為「全部都不是她」。

苦主的哥哥發文表示，女店員已經和弟弟道歉，並且透露她目前「慘況」。圖／取自threads(@jimmyzhong0528)

原po也表示，弟弟的心情似乎沒有受到太大影響，「他還是有在喝可不可」，原po說，要看弟弟要不要原諒她（女店員），但肯定是不會怪可不可。

此文發出後，不少人也留言，「她媽媽確實要反省自己到底怎麼養出這種小孩」、「一間的可不可不代表全部的可不可」、「你們家的人都好善良，真的不該因為店員一時好玩被這樣對待的」、「希望是真的悔改，雖然個人不怎麼信就是了」。

事件發生後，可不可總公司除終止加盟合作關係外，據傳擬向范女求償450萬元的商譽損失，巴毛律師表示，這不是道歉就好的事情，「你害加盟主損失多少，它就可以跟你求償多少」，加加減減幾百萬跑不掉。