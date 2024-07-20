高溫食安危機 北投市場買到10幾顆「壞蛋」

高溫下的食安危機，北投市場傳出有攤商零售雞蛋4斤100元，民眾買回家發現，打了10幾顆都是壞蛋，蛋黃呈現散狀等狀況，有人認為與高溫恐致變質有關。台北市衛生局說，目前未接獲相關陳情案，若有將派員前往稽查，也直言任何食材若遇忽冷忽熱的溫度變化，容易變質、腐敗，建議優先選擇洗選蛋、低溫冷藏雞蛋的販售場所。

民眾日前在臉書社團分享，指出日前到北投市場買4斤100元的雞蛋，幾乎每顆打開都是散的蛋黃、不然就是黏在蛋殼上並有奇怪顏色，「這是壞蛋嗎？」一問之下，有人反映買過，馬上拿回家冰，結果要吃時也一樣、甚至有全黑的，另一人是買完發現有4顆壞掉，但也有人早上買、晚上吃，每一顆都是好的。

有人提及，這雞蛋持續賣好幾天，天氣又熱，再便宜也不敢買，不少人也認為可能與溫度有關，天氣熱、蛋很容易壞、水蛋比較多，容易出現壞掉也不出奇。記者昨日實地走訪，該處並無販售雞蛋，詢問一旁人員稱未來不會再賣。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，任何食材若遇高溫度或忽冷忽熱的溫度變化，容易變質、腐敗。目前未接獲相關陳情案，衛生局若接獲民眾陳情雞蛋販售場所衛生保存條件不佳，會派員前往依食品良好衛生規範準則稽查食品販賣業應符合之規定；衛生局每年定期抽驗專案，檢驗蛋品的動物用藥跟抗生素殘留。

她說，市售洗選蛋通常是工廠或牧場透過水洗，清除蛋殼上汙穢及細菌，並篩選掉破蛋及冷藏運送，可保存長達一個月；反觀零售雞蛋不少是裝籃、由貨車載運到販售處，通常室溫保存短，約僅7至10天，若業者未妥善保存，蛋品新鮮度下降、甚至變質。建議優先選擇洗選蛋、低溫冷藏雞蛋的販售場所，返家後盡快放冰箱冷藏，延長保存期間。

不只販售端，生產端的保存方式也與品質有關。宜蘭蛋農廖姓業者分享，溫度超過攝氏35度，雞蛋就容易變質，只有全程冷藏才能在夏天保證品質；他的牧場日產約4萬顆雞蛋，洗選完送進預冰室，出貨分成200箱裝進冷藏車，全程在冷藏環境中運輸，送達後以冷藏蛋的形式販售，冷鏈配送的雞蛋幾乎沒有變質風險。

廖姓業者說，不是所有蛋農都會採取冷鏈，「購置設備是一筆錢，冷藏車也和傳統的帆布車不一樣，車身較高且封箱後只有1個開口，分裝送貨時要爬來爬去，有些人不習慣。」