電腦當機危機解除 台灣虎航系統恢復正常服務

全球各地昨天下午1時19分傳出電腦系統大當機，不論是電子、醫療、航空、飲食、金融、媒體公司等各行各業都受到影響。部分航空公司離境報到系統也無法電腦作業，影響旅客報到流程。所幸今狀況已陸續排除。

桃機公司昨表示，受到全球微軟系統異常影響，桃園國際機場部分航空公司因使用微軟雲端系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法電腦作業。包括全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟州、酷航等。

台灣虎航今表示，台灣虎航的訂位系統服務供應商（Navitaire）已恢復正常服務，包括：購票、管理訂單、航班搜尋、客服中心，以及機場櫃台報到等服務，目前皆已正常運作；所有搭乘台灣虎航航班的旅客，可依照正常時間抵達機場。